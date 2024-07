G7 Reggio Calabria, una delegazione dei Paesi visita lo stabilimento di Caffè Mauro a Campo Calabro | FOTO

StrettoWeb

Caffè Mauro, la torrefazione che dal 1949 produce caffè di alta qualità nel cuore del Mediterraneo, è tra le eccellenze italiane servite ai leader mondiali al G7 del Commercio, in programma il 16 e 17 luglio a Villa San Giovanni e Reggio Calabria. In occasione del Vertice dei Ministri del Commercio di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, le miscele di Caffè Mauro sono state offerte nel corso degli appuntamenti previsti in agenda.

Nel pomeriggio del 16 luglio, una rappresentanza dei partecipanti al G7, accompagnata da emissari di Confindustria, ha fatto visita allo stabilimento di Caffè Mauro, polo di eccellenza del comparto produttivo della Calabria. Durante questa visita esclusiva, gli ospiti sono stati accompagnati in una degustazione delle miscele Bio Perù e Special Espresso, per un’affascinante esperienza sensoriale attraverso i profili aromatici di botaniche provenienti da tutto il mondo, dall’India al Brasile, fino al Perù e alla Colombia.

Bio Perù, parte del progetto di sostenibilità di Caffè Mauro, è una miscela Rainforest Alliance, 100 % Arabica, monorigine prodotta dalla Cooperativa Norandino, con note floreali e cioccolatose. Special Espresso, è una miscela dalla tostatura scura con Robusta dell’Africa e dell’Asia orientale che apportano note di frutta matura e spezie, bilanciando la leggera acidità derivante dalle Arabica brasiliane.

Caffè Mauro è anche il fornitore scelto del forum intergovernativo del B7 guidato da Confindustria, che si è tenuto in concomitanza con la riunione del G7, e del Gala Dinner nel corso del quale è stata servita la miscela Caffè Mauro De Luxe, un blend di origini di alta qualità, dal profilo aromatico caratterizzato da un buon corpo e note floreali tipiche delle Arabica brasiliane, dall’acidità dei caffè del Centro America bilanciata dal sentore di cioccolata della Robusta indiana.

Questo evento rappresenta un riconoscimento alla rilevanza di Caffè Mauro come realtà di spicco nel bacino del Mediterraneo ed esempio di imprenditorialità virtuosa, che coniuga tradizione e innovazione, passione per il caffè e attenzione al mercato globale. L’azienda è annoverata nel registro ministeriale dei marchi storici di interesse nazionale e, da oltre 75 anni, è aperta al commercio internazionale attraverso l’importazione delle migliori origini di caffè da ogni continente e l’esportazione di prodotti finiti in oltre 60 paesi al mondo. L’accurata selezione delle materie prime è esaltata dal know-how distintivo che caratterizza i processi di tostatura lenta e di miscelazione, una tradizione di qualità che ha reso Caffè Mauro un modello commerciale capace di affermarsi nei mercati di tutto il globo, contribuendo a diffondere l’eccellenza del caffè italiano e della tradizione calabrese.

“Siamo molto onorati di essere stati scelti come ambasciatori dell’eccellenza italiana e della tradizione mediterranea in un evento di rilevanza internazionale che mira a sviluppare nuove soluzioni per la crescita del commercio globale, in modo sostenibile e inclusivo,” ha dichiarato Davide Padelli, CEO di Caffè Mauro. “Il comparto del caffè è uno dei settori in cui l’Italia è altamente apprezzata nel mondo e che spinge l’export del Paese. Poter offrire le nostre miscele ai delegati del G7 e del B7 è una testimonianza della qualità del nostro caffè e dei processi di sviluppo del marchio in continua evoluzione.”

