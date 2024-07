Reggio Calabria è Calciomercato! Una vetrina magnifica: sport, paesaggi e cultura incantano l’Italia intera | VIDEO

StrettoWeb

“Se non l’avete vissuta non potete capire. E allora dovete venire qui per rendervi conto! È stata una settimana magica, difficilmente descrivibile a parole. Dai paesaggi mozzafiato ai sapori unici (il panino con il pesce spada), passando attraverso la storia millenaria e il grande affetto ricevuto ogni sera“. Sono le parole con le quali Gianluca Di Marzio, il più grande esperto di calciomercato in Italia, saluta Reggio Calabria insieme alla trasmissione “Calciomercato – L’Originale”.

Cinque giorni e cinque serate magiche che hanno lasciato a bocca, per primi, proprio i protagonisti di Sky. La trasmissione è itinerante, ogni anno visita l’Italia da Nord a Sud, isole comprese, raccontando, fra una notizia e l’altra di calciomercato, il territorio e tutto ciò che riguarda la città che ospita la trasmissione.

“Se noi non siamo niente senza un’emozione, voi siete questa emozione. Grazie! Non si è mai vista una roba così, non si è mai vista!“. Così Alessandro Bonan, conduttore della trasmissione, ha aperto la puntata conclusiva di “Calciomercato – L’Originale” omaggiando la folla oceanica presente all’Arena dello Stretto. Reggio Calabria sorprende.

“Un’emozione a pelle”

Proprio Bonan, nella conferenza stampa di presentazione aveva speso belle parole per la città, aggiungendo però: “in quanti ne conoscono la bellezza?“. L’obiettivo di “Calciomercato – L’Originale” è stato anche quello di raccontare Reggio Calabria all’Italia intera, nel suo vestito migliore.

E quindi, fra una bomba di mercato di Luca Marchetti al pomeriggio e le raffiche di Gianluca Di Marzio alla sera, tutte rigorosamente da alcuni scorci magnifici e luoghi simbolo della città, il programma di Sky Sport ha mostrato anche arte, cultura, cibo, tradizioni e storia.

Un tuffo a mare a Bagnara e Roccella, il panino con il pesce spada a Scilla dopo un giro in barca, un giro in bici fra i boschi di Gambarie, la visita ai Bronzi di Riace, le riprese panoramiche del Castello di giorno e del Lungomare Falcomatà di notte.

E ancora: le magie del kite-surf a Punta Pellaro, l’inconfondibile profumo del bergamotto di Reggio Calabria, il colpo d’occhio di Piazza Duomo, il gelato da Cesare, i collegamenti da Villa Zerbi, dalla Pinacoteca e dall’Arena gremita di reggini e turisti, appassionati e curiosi che hanno accolto come non mai i protagonisti della trasmissione. Il tutto con la statua della Dea Atena, finalmente illuminata come meriterebbe di esserlo ogni notte, a proteggere la buona riuscita del programma.

Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Luca Marchetti, Fayna, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Masssimo Marianella, Marco Bucciantini, Walter Zenga, Gianfranco Teotino, Aldo Serena, Lorenzo Minotti e tutti gli altri ospiti che si sono alternati sul palco del programma di Sky hanno speso parole bellissime per la città documentando attraverso i loro social la loro permanenza in riva allo Stretto. Anche se la Reggina è ben lontana dai fasti di un tempo, Reggio Calabria ha fame di sport, di grandi palcoscenici, può essere attrattiva.

Questa è la parte migliore di Reggio Calabria, quella che dovrebbe venir fuori ogni giorno, quella che lascia i turisti a bocca aperta e che “Calciomercato – L’Originale” è riuscita a raccontare, in 5 giorni, meglio di quanto viene fatto giornalmente, da anni, da chi questa città dovrebbe renderla, per citare Bonan, “un’emozione a pelle“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Di Marzio (@gianlucadimarzio)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.