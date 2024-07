Beppe Bergomi in visita al Museo di Reggio Calabria: “il 3° Bronzo di Riace”

StrettoWeb

“Calciomercato – L’Originale” ha rappresentato una straordinaria vetrina per il territorio di Reggio Calabria, come sottolineato da Lillo Foti in un’intervista a StrettoWeb (VIDEO). La città dello Stretto è stata, per 5 giorni, il centro del calciomercato italiano e non solo. Le telecamere di Sky hanno fatto grande promozione del territorio mostrando i luoghi più belli della città, le tradizioni e la cultura reggina. Anche gli ospiti hanno fatto la loro parte postando storie, selfie e tanto materiale sui loro seguitissimi canali social.

È il caso di Beppe Bergomi che, insieme alla squadra di “Calciomercato – L’Originale“, ha visitato il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. “Lo Zio” più famoso del calcio italiano ha postato un selfie con scritto “3° Bronzo di Riace“: del resto, nonostante abbia smesso di giocare da tempo, Beppe Bergomi ha ancora una forma fisica statuaria!

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.