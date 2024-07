Lillo Foti: “Calciomercato – L’Originale ha acceso l’entusiasmo. Vi racconto la mia trattativa del cuore” | VIDEO

StrettoWeb

Ospite speciale nell’ultima sera di “Calciomercato – L’Originale” in diretta da Reggio Calabria. Nel magico teatro dell’Arena dello Stretto, davanti alle telecamere di Sky Sport, presente anche Lillo Foti, storico ex presidente della Reggina e figura di spicco del calcio cittadino.

Sono stati giorni di grande fermento e attenzione mediatica per Reggio Calabria, tornata finalmente al centro delle cronache sportive come non succedeva proprio dai tempi di Lillo Foti e della Serie A, con l’unica eccezione rappresentata dalla parentesi di Pippo Inzaghi che, quel profumo di Serie A, era tornato a farlo respirare in riva allo Stretto.

In proposito, Foti ha dichiarato ai microfoni di StrettoWeb: “credo che sia stato uno spot importante per la nostra città. Ha risvegliato per un attimo quella passione e quell’entusiasmo che è proprio di questa terra. Vedere tanta gente, le immagini che Sky con grande professionalità ha girato, credo che diano lustro a questo territorio. Mi auguro che possa essere di sprone e stimolo per qualcosa di più importante in prospettiva“.

Lillo Foti e il mercato della Reggina: i retroscena

Parlando di calciomercato, abbiamo colto l’occasione di chiedere a Lillo Foti qualche retroscena sulle tante trattative delle quali è stato protagonista. L’operazione di mercato della quale Foti è stato più orgoglioso è stata senza dubbio quella “con la Fiorentina, le cessioni di Tedesco, Di Sole e Campolo, due su tre espressioni del settore giovanile. In un momento particolarmente difficile, quella è stata la base che ha poi dato lo slancio ad altri anni della Reggina a livelli importanti. Di calciatori importanti ne sono passati tanti alla Reggina, meritano tutti un ringraziamento da parte mia e dei tifosi“.

Il momento attuale della Reggina: come si fa a ritornare grandi?

Passata la settimana di “Calciomercato – L’Originale“, si torna alla ‘normalità’. La Serie A è ben lontana, a Reggio Calabria i tifosi lo sanno da tempo. Il presente dice Serie D, il passato recente parla di difficoltà societarie, malumori e sofferenza. Abbiamo chiesto a Lillo Foti quale sia la ricetta giusta per far tornare grande la Reggina: “c’è da lavorare, conoscere, cercare in qualche maniera di venire fuori da un periodo che è un po’ opaco e ridare entusiasmo alla gente“.

