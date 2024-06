Val Gallico, un altro nuovo arrivo: ufficiale l’attaccante Anderson Lima

StrettoWeb

L’Asd Val Gallico Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Anderson Lima. Giovane attaccante, classe 2002, forte fisicamente e dotato di grande prestanza atletica, arriva direttamente dall’Uruguay dove nell’ultima stagione ha indossato i colori dell’Ituzaingò. Cresciuto nell’Atletico Atenas di San Carlos, nel 2016, a 14 anni esordisce in prima squadra segnando 5 gol in 10 presenze nella stagione che porta l’Atletico alla promozione nel massimo campionato uruguaiano.

Nel 2019 passa al Deportivo Maldonado dove vince lo scudetto con

l’Under16 e mettendosi in mostra come uno tra i migliori prospetti del paese. Con il Deportivo Maldonado fa tutta la trafila delle giovanili fino all’Under19 per poi trasferirsi, nel 2021 all’Atletico Platense, con cui esordisce in Primera Division. Un brutto infortunio lo rallenta e riprende a giocare per il Fenix prima del passaggio all’Atletico Ituzaingó.

Tra i punti di forza del nuovo attaccante del Val Gallico Calcio, oltre la potenza fisica, sa difendere bene il pallone e giocare spalle alla porta. Unisce disciplina tattica alla “garra charrua” tipica dei calciatori uruguaiani, condita dalla giusta dose di creatività e bravura nell’uno contro uno. Ottima capacità di finalizzazione, ma anche di saper creare lo spazio per gli inserimenti dei compagni. Un lavoro enorme quello svolto dalla dirigenza del Val Gallico Calcio, che ha chiuso una trattativa importante per un attaccante pronto a stupire.

