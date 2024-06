L’unità di salvataggio Giancarlo e Mae regalano sorrisi e leggerezza a Catanzaro

StrettoWeb

L’unità cinofila operativa di Salvataggio brevettata ANPAS Croce Verde Catanzaro e UCSN, composta da Giancarlo Silipo e Mae, è stata invitata e ospitata nella struttura Rosa e Azzurro Fondazione Città Solidale di Catanzaro, per l’espletamento dell’attività di Pet Therapy per tutti gli utenti della struttura sopracitata. Il binomio dell’U.C. è stato accolto con tutti i sorrisi e la gioia immensa da parte di tutti gli utenti e da tutto lo Staff professionale.

Per l’intera equipe e per tutti gli utenti è stato un momento unico, particolare e magico, che tra una carezza e l’altra, dipingendo il loro momento di spensieratezza, ha scalfito in tutti i loro cuori un po’ di leggerezza, sollievo e momento di allegria nelle loro vite.

Molte domande sono state fatte sul lavoro operativo che espleta la nostra Unità Cinofila ogni singolo giorno per un’intera comunità senza avere mai nulla in cambio, ma è stato anche domandato di come la coppia inseparabile formata da Giancarlo e Mae vive nel quotidiano, quando appunto sono liberi dal servizio e dedicano il loro tempo a sé stessi.

È stato risposto, tra un gioco ed una foto, che per loro due non è un lavoro, ma il loro vivere è solo un atto di fede, una fede fatta non di una religione o di un bancomat, ma di una scelta di vita vivendo sul paradiso della strada tenendo la mano e accarezzando i cuori di tutti gli abitanti del mondo senza distinzione alcuna e con il sacrificio che non paga, perché quello che svolgono per la gente giorno dopo giorno per Giancarlo e Mae non è mai abbastanza, poiché la gente merita molto di più, e nel frattempo quella stessa gente merita che la propria fiducia venga ricompensata.

Altre iniziative con l’U.C. ANPAS Croce Verde Catanzaro “ILDEBRANDO” e UCSN saranno molto presto realizzate per la struttura Rosa e Azzurro Fondazione Città Solidale, affinché tutti abbiano l’amore e nessuno mai si senta mai solo o emarginato.

“Vogliamo cogliere questa occasione di ringraziare pubblicamente tutta la struttura nominata precedentemente, in particolare la Dott.ssa Roberta Scozzafava, tutta l’equipe e tutti gli utenti per aver ospitato e accolto nella loro umile e accogliente casa la nostra U.C. operativa, augurando che l’amore grande sia con tutti voi sempre e vi

accompagni ogni giorno della vostra vita, perché il sole dell’amore esiste per tutti sempre”.

“Infine rimaniamo e speriamo sempre il meglio al nostro Giancarlo sia a livello professionale all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e sia a livello formativo nella sua Università di Catanzaro nella facoltà di Medicina e Chirurgia che gli sia riconosciuto, anche con un piccolo e invisibile gesto, questo suo modo di

vivere la vita assieme alla sua compagna di vita e di lavoro Mae per il bene e l’amore altrui”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.