ReggioRavagnese, altro addio “pesante”: Pasquale Casciano lascia

StrettoWeb

Un altro addio importante in casa ReggioRavagnese, dopo quello di Fabio Crupi. Quest’oggi, infatti, il club ha comunicato l’interruzione del rapporto col Direttore Tecnico Pasquale Casciano, che lunedì aveva chiesto le dimissioni. “Quando lunedì mattina il nostro D.T. Pasquale Casciano ha inviato via social le sue dimissioni, nessuno in Società ci aveva creduto. Ed invece era tutto vero, è stata la sua ennesima ‘magata'”, si legge.

“Le scelte personali, anche se non condivise, vanno sempre accettate. Certo Pasquale mancherà a tutti Noi, ci mancherà il suo sentirci dire che siamo l’analfacalcio, ci mancheranno le sue gag volontarie e non, ci mancherà la sua competenza e la sua umanità, ma siamo assolutamente certi che Noi mancheremo a Lui, e resterà sempre un nostro tifoso. In bocca al lupo Pasquale Casciano per la tua nuova sfida. Il nostro calcio in fondo è solo un gioco e non bisogna mai prendersi sul serio”, la nota ufficiale con cui la società comunica l’addio.

Casciano saluta e ringrazia

Lo stesso Casciano ha poi risposto via social, salutando e ringraziando tutti: “7 anni insieme a voi sono stati unici e di indimenticabili. Anni che hanno rappresentato un’esperienza incredibile che mi porterò nel cuor e Tiferò sempre per questi colori. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio a tutti i dirigenti, In particolare al presidente Leo, uomo che stimo all’infinito per come mi ha trattato in tutti questi anni e dirigente per me N.1 che con passione e professionalità da 50 anni porta avanti questo movimento non facendo mancare nulla sia ai mister che a tutti i calciatori. Un caloroso saluto anche al presidente Cilione che con la sua passione e la sua bontà mi ha accolto a braccia aperte nella sua famiglia di “Ravagnese” facendomi sentire fin da subito uno di loro. Per sempre forza Reggio Ravagnese”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.