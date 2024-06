ReggioRavagnese, dopo tanti anni è addio con mister Fabio Crupi

StrettoWeb

“Si dividono le strade tra la ReggioRavagnese e mister Fabio Crupi. Dopo tanti anni di intensa e proficua collaborazione, dove mister Crupi ha sempre dimostrato capacità tecniche ed attaccamento alla maglia, di comune accordo le Parti hanno deciso di non proseguire insieme nella nuova stagione sportiva. I Presidenti e tutte le componenti societarie augurano all’amico Fabio le migliori fortune professionali e personali, significando che la nostra Casa per Lui sarà sempre aperta. In bocca al lupo mister Crupi”.

Così in una nota la ReggioRavagnese comunica l’addio con mister Fabio Crupi, all’interno della società reggina da tanti anni, anche come allenatore della prima squadra, con cui ha conquistato il salto in Eccellenza.

