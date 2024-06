Reggio Calabria, la UIL-TEMP chiede al Sindaco di aumentare la paga oraria per gli assistenti degli alunni disabili

StrettoWeb

Lo scorso 6 giugno, con un’apposita pec inviata al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il dirigente della UIL-TEMP Stefano Princi ha chiesto al primo cittadino che l’importo erogato agli assistenti educativi e alla comunicazione di 12 euro l’ora lordi, “venga notevolmente aumentato“. Nel documento, che fa specifico riferimento alle norme in materia, il sindacato chiede un incremento dell’importo della quota oraria per queste figure fondamentali per gli alunni disabili, i loro familiari e tutto il sistema scolastico.

La pec del sindacato fa riferimento alla nota prot. Generale n° 69536 del 4 settembre 2023 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, sul rinnovo del protocollo d’intesa per l’anno scolastico 2023/2024. Gli assistenti educativi e alla comunicazione, che svolgono le prestazioni a favore degli alunni disabili, hanno un pagamento orario di 12 euro l’ora lordi e vengono individuati per lavorare nelle scuole tramite una short list della Città Metropolitana, ai sensi dell’ex articolo 40 comma 1 della legge 449/1997. La richiesta di aumento è basata alla luce del “delicato e responsabile compito svolto dagli assistenti”, che è pacificamente condiviso da tutti.

