Reggio Calabria, residenti di via San Giuseppe: “albero lasciato in mezzo alla strada. Il Comune si vergogni”

“Questa non è la città che vogliamo. Da oltre un mese i vigili del fuoco sono intervenuti tagliando un pino pericolante e il Comune non ha ancora provveduto a toglierlo dal nostro cortile. È una vergogna”.

I residenti di via San Giuseppe al numero civico 1 denunciano il degrado ambientale, l’incuria e la negligenza dell’Amministrazione comunale disattenta dei rischi con cui sono costretti a convivere ormai da tempo a causa di alberi recisi e abbandonati sul ciglio della strada, sui marciapiedi e nei cortili.

“Siamo stanchi di dover costantemente sopportare l’inefficienza di chi invece, avrebbe l’obbligo di intervenire con immediatezza per eliminare i pericoli e le situazioni di disagio – affermano i cittadini -. Non è più sostenibile questo degrado che investe i nostri quartieri, né possiamo più accettare scuse da chi dice di amare follemente Reggio. Le immagini di degrado e la sporcizia regnante nella via San Giuseppe sono un brutto biglietto da visita che non ci rappresenta. Invochiamo un tempestivo intervento delle autorità competenti e chiediamo di non farci udire più parole, ma vogliamo fatti concreti”.

Residenti di via San Giuseppe: "non sei tu la mia città"

