Reggio Calabria, ottima affluenza alle Giornate Mediche Constantiniane

In tantissimi questa mattina, si sono presentati al Santuario Sant’Antonio-Opera Don Orione per accedere alle visite gratuite delle Giornate Mediche Costantiniane. Come ogni anno, specialisti volontari hanno offerto gratuitamente la consulenza e controlli inerenti le branche di angiologia, cardiologia, dermatologia, ematologia, endocrinologia-diabetologia, nutrizione clinica, nefrologia ipertensione, oncologia prevenzione, otorinolaringoiatra-audiometria, pneumologia, reumatologia, terapia del dolore, psichiatria e psicologia.

Le Giornate Mediche Costantiniane godono del supporto spirituale grazie alla presenza di alcuni sacerdoti e si avvalgono delle risorse messe a disposizione dalla Croce Rossa Italiana-Comitato di Reggio Calabria, dall’Associazione Volontari Ospedalieri Onlus e dalla Delegazione della Calabria dell’Ordine Costantiniano, guidata dal Delegato ad interim, il Marchese Don Pierluigi Sanfelice.

“Siamo alla quarta edizione e oggi sono presenti 12 specialisti, medici molto conosciuti sul territorio – esordisce il Dottore Emanuele Scarlata -. A causa delle liste di attesa, quest’anno, sono aumentate notevolmente le presenze di pazienti indigenti che non possono aspettare molto tempo per avere un consulto con uno specialista. Ringrazio tutti i colleghi che si sono presentati stamattina facendo una diagnostica di un certo livello e posso dire con fierezza, che la città ha risposto grazie anche all’ausilio del Marchese Don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Cavaliere Gran Croce di Giustizia, Luogotenente per l’Italia Meridionale Peninsulare della Real Commissione per l’Italia”.

Ed è proprio il Marchese a ribadire che “purtroppo, le problematiche ci sono e per poter fare una visita, si attendono tempi sempre più lunghi. Abbiamo ritenuto quindi, di andare incontro alla popolazione, soprattutto la meno abbiente, di aiutarli a poter accedere gratuitamente e velocemente ad una serie di attività in campo medico che spaziano dalla cardiologia alla dermatologia e ad altre attività mediche. Il Sacro Militare Ordine Costantiniano è sacro e militare, naturalmente la sua sacralità sta proprio nel poter andare incontro al nostro prossimo che è in difficoltà e qui, la parte militare serve per essere ancora più vicina alla popolazione. Nasciamo come soldati quasi 1500 anni fa e, oggi, siamo soldati senza armi: siamo rivolti sempre al nostro prossimo”.

Soddisfatto del riuscito e partecipato evento che ha visto anche il prezioso contributo di molti volontari, il Cavaliere Gran Croce di Giustizia Sanfelice ricorda che “tra gli obiettivi futuri, vi è quello di ampliare a Reggio Calabria, tutte le nostre attività. Abbiamo iniziato in campo medico ma, passeremo a quello alimentare e a tutto quello necessario per aiutare chi non sta bene”.

