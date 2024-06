Reggio Calabria, il Comune di Bova Marina si fregia di una nuova Pinacoteca | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

E’ stata inaugurata ieri pomeriggio a Bova Marina, la nuova sede della Pinacoteca Comunale all’interno dei locali dell’ex Mercato coperto del Comune jonico. Si dà così ordine a tutte le opere, tele, donazioni volontarie o in comodato d’uso, sculture sino a ieri visibili all’interno dell’Istituto regionale studi superiori Elleno Calabri o negli uffici comunali in Piazza Municipio, grazie alla sinergia tra l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Saverio Zavettieri e il presidente dell’associazione culturale “Le Muse”, Giuseppe Livoti.

“Il territorio non può vivere di un solo Polo culturale, bisogna fare rete ed utilizzare tutte le presenze, le forze attive che abbiamo – afferma il sindaco Zavettieri -. E intendo i beni archeologici, quelli paesaggistici-ambientali, musei, biblioteche, pinacoteche per avere un’offerta molto ricca. La pinacoteca di Bova Marina completa quindi, il quadro delle infrastrutture culturali”.

Soddisfatto il promotore dell’iniziativa Livoti che aggiunge: “Finalmente, siamo riusciti a catalogare ed inserire all’interno di questi spazi una serie di opere che appartengono ad un corpus del 2007 e, col tempo, arricchito da donazioni importanti come quella di Nik Spatari e di Nunzio Bava, pittore verista, originario di Bagaladi, che racconta il mondo degli umili. La Pinacoteca vuole essere un contenitore aperto non solo per la cittadina di Bova Marina ma, per la scuola e per tutti coloro che vorranno vedere questo caleidoscopio magico di una storia che affonda le proprie radici in un periodo importante dell’arte calabrese”.

Il professore Livoti anticipa anche “la proposta congiunta delle associazioni Voce del Sud e Le Muse di intitolare la Pinacoteca comunale a Nik Spatari, artista visionario, un esempio da non dimenticare, che ha lasciato un importante segno in questa terra”.

