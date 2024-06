Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto le premiazioni dei tornei Asc 2024

StrettoWeb

“Voglio ringraziare la Asc, guidata in Calabria da Antonio Eraclini e Michelangelo Marino, che deliziano ogni anno grandi e piccini. E’ un’associazione che cresce, anche in questa edizione ha consentito ai nostri ragazzi di divertirsi, di imparare appieno i valori della lealtà, della solidarietà e del sacrificio. Insomma tutto quello che lo sport, questo straordinario e meraviglioso linguaggio universale, ci può insegnare. Un ultimo ringraziamento vorrei farlo alle tante scuole calcio della nostra città e della nostra provincia, ai ragazzi, ai genitori che fanno tantissimi sacrifici durante l’anno, per consentire ai bambini di poter crescere in questo sport meraviglioso: il calcio. Grazie e buon pomeriggio a tutti”. Così il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi all’Arena dello Stretto, alla premiazione delle squadre adulti e bambini, dei tornei Asc nelle varie categorie.

Falcomatà è stato, a sua volta, premiato come componente della squadra vincitrice del Campionato di Calcio a 8 con la squadra Real Metropolita, di cui fa parte, tra gli altri, anche l’assessore comunale Carmelo Romeo, miglior portiere della competizione. Una seconda premiazione si è svolta anche come componente della squadra vincitrice della categoria ‘Mister League’ di calcio a 5 di Saracinello, con la squadra Ludos Vecchia Miniera, formata dai papà dei bambini della scuola calcio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.