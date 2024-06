Pellaro, quadrangolare di calcio in memoria di Totò Caccamo

StrettoWeb

Al via sabato 29 giugno alle ore 9.30 il quadrangolare di calcio per ricordare Totò Caccamo, stimato collocatore di Pellaro recentemente scomparso. L’evento, organizzato nel giorno del suo compleanno, vedrà la partecipazione di quattro squadre del territorio: Pro Pellaro, Poliportiva Pellarese, Team Futura e Mirabella. Totò Caccamo, noto per il suo impegno politico e la passione per lo sport, è stato un punto di riferimento per la comunità.

Gli organizzatori vogliono ricordarlo attraverso la passione, lo sport e la comunità, coinvolgendo attivamente i bambini. Vi invitiamo all’evento “Omaggio a Totò Caccamo. Passione, Sport e Comunità” per celebrare la sua memoria. Durante l’evento, annunceremo anche il memorial del 23 gennaio 2025.

