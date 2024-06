Nasce la nuova ASD Reggio Calabria Big Game: un nuovo faro nella pesca sportiva d’altura

StrettoWeb

Il mondo della pesca sportiva e agonistica si arricchisce di una nuova e promettente realtà: l’ASD Reggio Calabria Big Game. Registrata ufficialmente oggi, questa associazione sportiva dilettantistica di traina d’altura e big game è pronta a lasciare il segno grazie alla competenza e alla passione dei suoi membri. Nonostante la recente costituzione, l’ASD Reggio Calabria Big Game non è composta da dilettanti allo sbaraglio. Al contrario, vanta la presenza di diversi team pluripremiati che hanno già dimostrato il loro valore in numerose competizioni sportive, sia a livello provinciale che regionale.

L’associazione mira a trasformare la sportività agonistica in un puro momento di amicizia e condivisione tra coloro che amano il mare e sentono il suo richiamo nelle vene. Grazie alla vasta esperienza dei suoi associati, l’ASD è pronta a partecipare e competere in qualsiasi manifestazione, garantendo sempre uno spirito di lealtà e rispetto per gli avversari.

Nata dalla passione per il Big Game, l’associazione si propone di condividere informazioni preziose sugli strike, le tecniche, la localizzazione dei banchi di pesce in tempo reale, le catture e ogni altro aspetto utile alla ricerca e cattura delle prede nel contesto del Big Game, con un’attenzione particolare alla traina in altura. Lo spirito del gruppo è fondato sulla condivisione di tutte le informazioni utili di ogni singola uscita, sulla sicurezza in acqua e sul rispetto del mare.

Per entrare a far parte dell’ASD Reggio Calabria Big Game, è necessario essere proprietari di una barca o membri di un equipaggio, condividendo la morale e la filosofia dell’associazione. L’obiettivo principale è divertirsi agonisticamente tra amici, la sicurezza in mare, in un ambiente di reciproco rispetto e collaborazione.

L’associazione è guidata da un team di appassionati ed esperti del settore:

Presidente: Francesco Iacompino

Vice Presidente: Lucio Luppino

Segretario: Scappatura Antonino

Tesoriere: Gianluca Minutolo

Consiglieri: Alessandro Caracciolo, Manuel Montecucco, Cucè Vincenzo

