L’Autonomia Differenziata preoccupa Anci Calabria: “siamo perplessi” | VIDEO

L’Autonomia Differenziata tiene banco e fa discutere anche i sindaci dei comuni calabresi. Portavoce delle loro istanze, il Presidente Anci Calabria Rosaria Succurro, si è detta preoccupata per la velocità con cui la legge è stata approvata. “C’è grande preoccupazione per la forma con cui è stata approvata che va a discapito dei nostri territori” – sottolinea Succurro.

“Ci siamo rivolti alle Prefetture affinché il testo venisse modificato, ma gli opportuni cambiamenti non sono stati apportati”. Il Presidente Anci, concentra dunque l’attenzione sui Lep e la loro copertura finanziaria, al momento non presenti nel testo della legge. “E’ importante capire che non è una battaglia politica ma, soprattutto, un interesse verso i nostri territori”, conclude il Presidente.

Autonomia, la dichiarazione del Presidente Anci Calabria Rosaria Succurro

