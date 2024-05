Elly Schlein a Reggio Calabria: Falcomatà interviene su classi separate, autonomia e campo Catona

StrettoWeb

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto sui social il giorno dopo la visita di Elly Schlein a Reggio Calabria. “Ieri – ha scritto il primo cittadino – abbiamo accolto Elly Schlein a Reggio Calabria per ribadire insieme i valori fondanti della grande comunità del Partito Democratico. Il valore del lavoro, della prossimità, della solidarietà, dell’accoglienza, della vicinanza a chi è rimasto indietro”.

“Perché se qualcuno pensa di proporre classi separate per i bambini con disabilità è una cosa che ci riguarda, se pensano di dividere l’Italia con l’autonomia differenziata è una cosa che ci riguarda, e se bruciano un campo in periferia, come accaduto a Catona, non possiamo voltarci dall’altra parte”, ha aggiunto chiamando in causa le tematiche attuali a livello nazionale e locale.

