Elly Schlein a Reggio Calabria con il solito benaltrismo: “Ponte sullo Stretto dannoso ed inutile, prima le altre infrastrutture”

Lungo tour in Calabria per il leader del Partito Democratico, Elly Schlein, in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Il segretario nazionale del principale partito di opposizione è stato a Lamezia Terme, Corigliano Rossano, Catanzaro, Reggio Calabria dove ha affrontato le tematiche di attualità.

Schlein: “no al Ponte sullo Stretto”

A margine dell’evento a Piazza Camagna, in riva allo Stretto, Elly Schlein, ha evidenziato: “abbiamo deciso di attraversare tutta la Calabria per stare con la gente, parlare dei loro problemi e di come risolverli. Le infrastrutture? E’ incredibile come il governo punti sul Ponte sullo Stretto, che è un’opera inutile e dannosa, mentre in questa regione mancano strade ed autostrade. Ci batteremo in Europa per il diritto alla mobilità dei calabresi”. Insomma, il solito benaltrismo tipico dei dem.

“Sanità e Autonomia? Ecco cosa penso”

Elly Schlein, oltre alla questione Ponte sullo Stretto, interviene su altre cose: “la sanità? Sta collassando, mancano i servizi ed i strumenti tecnologici. L’Autonomia? Spacca in due il paese, è una riforma sbagliata a cui ci opporremo con forza e determinazione“, conclude il leader del Pd accompagnato dal segretario regionale Nicola Irto, dal sindaco Giuseppe Falcomatà e da Jasmine Cristallo, Lucia Annunziata, Luigi Tassone, candidati alle Europee nella lista dei Dem. Presenti anche numerosi dirigenti e militanti del Pd.

