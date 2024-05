Elly Schlein in Calabria, prima tappa a Lamezia: “contrastare il caporalato” | VIDEO

StrettoWeb

Elly Schlein è arrivata in Calabria: il tour elettorale del segretario nazionale dem, candidata alle Europee del prossimo 8 e 9 giugno, tocca il Sud dell’Italia. La giornata del 27 maggio è quindi dedicata alla Calabria; questa mattina il personaggio di punta dei Democrat è arriva a Lamezia Terme dove ha fatto visita alla comunità di “Progetto Sud” coadiuvata da Don Giacomo Panizza.

Qui, Elly Schlein ha potuto toccare con mano l’operato del Don e dei suoi collaboratori congratulandosi per la lodevole iniziativa. Ne ha approfittato, quindi, per un confronto con lo stesso parroco in cui ha toccato il tema del salario minimo che rientra nel suo programma elettorale.

“Questa mattina a Lamezia Terme da Progetto Sud che restituisce alla comunità i beni confiscati alla mafia, aiutando minori stranieri in difficoltà, disabili senza famiglia e, più in generale, chi ne ha bisogno. Con Don Giacomo abbiamo parlato di Europa, di pace e anche del nostro progetto di legge sul salario minimo, per contrastare lo sfruttamento di lavoratori e lavoratrici che, non avendo permesso di soggiorno, sono vittima di ricatti”.

