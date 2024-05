Ponte sullo Stretto, Schlein sul traghetto elenca opere incompiute: “arrivata, ma non ho finito lista”

StrettoWeb

“Siamo arrivati, ma non sono riuscita a finire l’elenco“. Le parole del segretario del Pd Elly Schlein, in una diretta Instagram durante la traversata dello Stretto di Messina, ha letto l’elenco delle opere pubbliche infrastrutturali incompiute in Sicilia.

“La Sicilia è la Regione che ha il record di opere incompiute, nel 2023 ne risultano 138, il 38% del territorio nazionale. E’ una carenza di cui Salvini e il governo non si stanno occupando. La maglia nera va alla provincia di Messina, le opere incompiute sono 36“, ha detto la segretaria del Pd.

