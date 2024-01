Cannizzaro: “Pd ridicolo, è la vergogna di Reggio e dell’Italia. Hanno distrutto la nostra città, il futuro è Forza Italia”

StrettoWeb

Il coordinatore Regionale di Forza Italia per la Calabria, Francesco Cannizzaro, è intervenuto al congresso provinciale di Forza Italia che si è tenuto questa mattina al Ce.Dir. di Reggio Calabria. Cannizzaro, ringraziando tutti i presenti, ha iniziato il suo intervento con un commosso ricordo del cardiologo Franco Romeo, morto prematuramente pochi giorni fa, “lui che da Fiumara di Muro è diventato uno dei cardiologi più importanti e stimati al mondo“. Cannizzaro poi ha rivendicato come la provincia di Reggio Calabria abbia “dato tantissimo a Forza Italia negli ultimi anni: è stata la provincia più azzurra d’Italia con percentuali di consenso enormi grazie ai Sindaci e agli amministratori locali e del partito“.

Le parole di Cannizzaro per Tajani e il futuro di Forza Italia

Cannizzaro ha sottolineato il grande coinvolgimento e l’enorme partecipazione “che ha un sapore diverso dal passato, perchè oggi tutti percepiscono un’idea nuova di Forza Italia. Un’idea che guarda alle radici profonde, salde, solide, piantate dall’unico Statista di primo piano che io ricordo negli ultimi 30-40 anni, colui che riuscì a fare stringere la mano a Bush e a Putin. E io un tributo dalla nostra città a Silvio Berlusconi lo voglio dedicare. Non era per nulla scontato nè tantomeno facile avviare un momento di rilancio del nostro partito, perchè dinnanzi a così tanta altezza, a così tanta qualità come quella di Berlusconi, chi ha assunto in maniera magistrale la guida ha avuto un compito veramente arduo. E io qui a lui devo dire che siamo orgogliosi del suo essere persona per bene, del suo essere umile: Antonio Tajani in questo momento è uno degli uomini più potenti d’Europa perchè nell’esercizio delle proprie funzioni riesce ad indirizzare una politica funzionale agli interessi della nostra Nazione. Tajani ha un gradimento nazionale e internazionale che in passato è stato superato esclusivamente da Berlusconi: ecco perchè siamo orgogliosi di avere un leader moderato ed equilibrato proprio come Tajani. Sta indirizzando la politica di Forza Italia in modo magistrale, sta gestendo la politica estera in una fase delicatissima in modo straordinario portando un contributo di pace e stabilità in un contesto internazionale difficilissimo“.

“Tutti i giorni lavoriamo – ha aggiunto ancora Cannizzaro – per rilanciare Forza Italia puntando a percentuali di consenso significative perchè c’è uno spazio politico enorme in Italia e solo un partito moderato, riformista, liberale e atlantista le possa aggredire e le possa occupare. Poi ad ogni elezione vediamo i ritorni di Matteo Renzi, di Carlo Calenda, gente che cerca di fare il Centro, ma Centro di che? Renzi ha avuto percentuali bulgare con il Pd, poi ha fallito e ora pensa di tornare ad avere consensi? Con quale credibilità? Si metta da parte, ci siamo noi che recupereremo percentuali importanti grazie all’azione di Tajani“.

Cannizzaro durissimo contro il Pd: “vergognosi e ridicoli, hanno distrutto la nostra splendida città”

Nel corso del suo intervento durato oltre 35 minuti, Cannizzaro ha poi lanciato una frecciata al Partito Democratico: “che partito è il Pd, un partito che oggi sfiducia il suo Sindaco sia a Reggio Calabria che a Cosenza? Qual è la pluralità del Pd, se hanno avuto più commissari della polizia di Stato? Sono sfaldati e ridicoli, sono la vergogna della Calabria, di Reggio e dell’Italia: dovevano essere un grande partito e invece si sono fatti rappresentare da Elly Schlein… vi rendete conto di cosa stiamo parlando? A Reggio hanno fatto un disastro: hanno ridotto la nostra città in condizioni vergognose. Noi costruiremo una grande coalizione che restituirà a Reggio Calabria forza e sviluppo: è una delle città più belle d’Italia, non merita questi sciacalli improvvisati, tristi, poveri, vuoti di idee: sono vergognosi e noi prepariamo il terreno per ottenere risultati come stiamo già facendo con il porto di Reggio Calabria, con l’Aeroporto di Reggio Calabria, con il Palazzo di Giustizia e con tutto quello che possiamo“.

Cannizzaro esalta Occhiuto: “mai nessuno così bene alla Regione, siamo orgogliosi di te Roberto”

Cannizzaro ha poi espresso enorme apprezzamento per l’azione politica del governo regionale guidato da Occhiuto: “non esiste nella storia del regionalismo calabrese una percezione così sincera, vera, reale nei confronti del presidente della Regione e del governo Regionale non solo dai dirigenti dei partiti ma anche dalla gente. Io non ricordo un presidente di Regione che arriva in un qualsiasi territorio, faccio l’esempio di Crotone uno dei territori più disagiati della Calabria, e con commozione osservavo la gente che acclamava il nostro Presidente della Regione. Noi ci sentiamo orgogliosi di avere il governatore regionale più bravo d’Italia: sta governando magistralmente questa Regione e non lo diciamo noi ma lo dicono i fatti, fatti realizzati in soli due anni di amministrazione. In Calabria ci hanno provato tutti, anche uomini della nostra coalizione: hanno scommesso sul rilancio della Calabria, ma hanno fallito tutti, anche quelli del centrodestra. Ci sono difficoltà oggettive, governare la Calabria è difficilissimo, ma io non ho mai visto un presidente di Regione lavorare 20 ore al giorno con abnegazione, con passione, con determinazione, come ho visto lavorare Roberto Occhiuto in questi due anni. E lo fa assumendosi responsabilità che a volte fanno anche paura, perchè assumersi responsabilità in Calabria e governare processi che puntano a dare discontibuità con il recente e il lontano passato, mettendo da parte lobby di potere che hanno governato economie di questa Regione in comparti che hanno squalificato questa terra, in primis la sanità. La sanità con i governi di sinistra è stata una mangiatoia di interessi di potere e invece quest’uomo ha avuto le palle di lottare queste lobby assumendosi il compito di governare la sanità, ottenendo da Palazzo Chigi l’incarico di commissario alla sanità“.

Cannizzaro ha voluto esprimere un apprezzamento ad Occhiuto anche per la lotta agli incendi boschivi: “abbiamo apprezzato molto l’azione di Occhiuto contro questi malati, schifosi piromani: già in questi due anni è riuscito a ridurre del 40% il numero di incendi boschivi in Calabria“.