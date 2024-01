Giusi Princi: “con Occhiuto una Calabria nuova basata su merito, competenze e visione”

StrettoWeb

Giusi Princi, vice presidente della Regione Calabria, ha partecipato al congresso provinciale di Forza Italia che si è tenuto questa mattina al Ce.Dir. di Reggio Calabria con un intervento appassionato e sentito che è stato molto apprezzato dagli uditori. Giusi Princi ha ringraziato i presenti, “voi rappresentate la società civile, il cuore pulsante di Forza Italia con quei valori riformisti, moderati, atlantisti, liberali, che realmente vanno a caratterizzare un partito in continua crescita ed espansione. Questo si deve ad un grande leader come Antonio Tajani che ho imparato a conoscere ed ammirare per la sua umiltà, semplicità e al tempo stesso autorevolezza. E’ un uomo che ha un alto senso delle istituzioni e dello Stato e suscita grande rispetto ovunque non solo nel nostro Paese ma anche all’estero. Forza Italia è un partito importantissimo nello scacchiere politico perchè è baricentrico: la grande intelligenza di Tajani è quella di appoggiarsi ad una base, ad una classe dirigente politica, che fa la differenza sui territori“.

“Io mi sono appassionata alla politica – ha aggiunto Giusi Princi – in un partito moderato e riformista come Forza Italia che ha una visione: ieri me lo diceva un Sindaco, entusiasta perchè si sente parte di un progetto e di un partito che è come una famiglia. Io vengo dalla dirigenza della pubblica amministrazione, vengo dalla scuola in cui la filosofia caratterizzante è stata sempre quella del merito, della competenza e della visione. Ecco, in Calabria il Presidente Roberto Occhiuto ha sempre voluto questo per la nostra Regione: la visione dello sviluppo, l’idea del cambiamento. Così stiamo intervenendo in modo strutturale rispetto a problemi e situazioni ataviche su cui proprio Occhiuto ha agito in modo dirompente e determinato. Questi cambiamenti andranno a caratterizzare i prossimi anni: grazie a Occhiuto è cambiata la reputazione della Calabria, in Italia e all’estero, perchè stiamo rappresentando una Regione che diventa competitiva e centrale nel contesto del Mediterraneo. Nei prossimi anni intercetteremo oltre 300 milioni di euro per rendere moderne e competitive le nostre imprese, creando opportunità di lavoro. Grazie ad un’infrastruttura improtantissima come il Ponte sullo Stretto andremo a determinare 10 mila posti di lavoro per la creazione e mille posti l’anno per la manutenzione, pensiamo quante ricadute avremo sull’istruzione e la formazione per quelle competenze tecniche e specialistiche. Stiamo creando il primo ITS dello Stretto: una scuola tecnica-superiore utile proprio alla formazione di quei profili di cui, grazie al Ponte, avrà bisogno il mercato del lavoro. Il Sud è proiettato a diventare l’hub dell’Europa nel Mediterraneo, un’area che entro il 2035 andrà a crescere come abitanti e come PIL a differenza dell’Europa. E noi stiamo lavorando affinchè la Calabria sia sempre più protagonista in questo nuovo scacchiere geopolitico“.