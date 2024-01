Aeroporto di Reggio Calabria, ecco le 8 nuove rotte di Ryanair: 4 nazionali e 4 internazionali

StrettoWeb

L’Aeroporto dello Stretto sta per cambiare passo: dal mese di aprile, cioè tra appena due mesi e mezzo, arriverà finalmente Ryanair grazie all’impegno del governatore Regionale Roberto Occhiuto. E’ una svolta senza precedenti per lo scalo di Reggio Calabria, che tornerà ad ospitare voli internazionali per la prima volta dopo 11 anni dai charter provenienti dalla Russia voluti dall’allora governatore Scopelliti, e soprattutto per la prima volta in assoluto avrà Ryanair non solo con dei voli low cost ma soprattutto come una base di Ryanair all’Aeroporto dello Stretto.

La conferma ufficiale è arrivata pochi minuti fa proprio dal governatore Occhiuto che a Reggio Calabria durante il congresso provinciale di Forza Italia in corso all’auditorium ‘Gianni Versace’ del Ce.Dir. ribadendo per l’ennesima volta la stessa scadenza già ampiamente annunciata lo scorso autunno (vedi articoli in coda).

Occhiuto ha detto che “presto avremo l’incontro ufficiale a Reggio Calabria con l’amministratore delegato di Ryanair, ma la data è ancora da fissare quindi intanto oggi vi posso dire che ho fondate ragioni per ritenere che da aprile, quindi sto parlando di aprile di quest’anno, l’Aeroporto di Reggio avrà 8 nuove rotte da parte di Ryanair, 4 verso città italiane e 4 verso città europee (una già ufficiale è Manchester, ndr). Vi vorrei ricordare per inciso che quando ci siamo insediati non c’era né il volo per Roma né il volo per Milano, oggi invece l’Aeroporto di Reggio stiamo lavorando per farlo diventare un Aeroporto di Ryanair mentre leggete sui giornali che le compagnie low cost come Ryanair tagliano rotte in tutto il resto d’Italia”“.