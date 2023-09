Aeroporto di Reggio Calabria, i voli Ryanair ad Aprile. Procedono i lavori per l’ammodernamento dello scalo | DETTAGLI

StrettoWeb

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ieri ha annunciato che Ryanair e EasyJet hanno partecipato alla manifestazione di interesse dimostrando la disponibilità di intensificare le rotte aeree con la Calabria, nello specifico con 16 nuove rotte nazionali ed internazionali, 12 di Ryanair e 4 di EasyJet. Occhiuto ha anche specificato che nel caso di Ryanair si tratta di 5 rotte nazionali e 7 internazionali, e che ben otto di queste riguardano l’Aeroporto di Reggio Calabria.

Per approfondire i dettagli su questo annuncio abbiamo sentito l’Amministratore Unico della Sacal, Marco Franchini, che ha confermato la bontà del lavoro di Occhiuto evidenziando particolare cautela sulle rotte dei nuovi voli in arrivo: “tutto nasce dall’attività del governatore che è stato a Bruxelles e ha avuto l’ok dall’Unione Europea al coinvolgimento di queste compagnie, adesso dovremo fare un bando che dovrà essere sviluppato elaborando i costi di gestione e gli incentivi. E’ l’inizio di un percorso che non è ancora concluso e si concluderà entro ottobre, per consentire alle compagnie aeree interessate di programmare la prossima stagione estiva con un incremento di attività su tutti e tre gli aeroporti, Lamezia, Reggio e Crotone“.

Franchini conferma che i nuovi voli decolleranno a partire da aprile 2024, cioè tra poco più di sei mesi: “stiamo realizzando tutta la documentazione come Sacal, che siamo il braccio esecutivo della Regione. E’ prematuro parlare di rotte e destinazioni, perchè dobbiamo fare in modo che questi voli abbiano un indice di capienza soddisfacente, non abbiamo alcuna intenzione di mettere voli che poi dopo pochi mesi vengano cancellati perchè sono vuoti, quindi dobbiamo fare uno studio approfondito e dei calcoli affinché non ci siano anche sovrapposizioni tra i collegamenti dei vari scali calabresi. Per questo oggi non possiamo dire quali sono le destinazioni, semplicemente perchè ancora non ce ne sono. Possiamo dire che per Ryanair l’idea è quella di basare un aeromobile su Reggio“.

Intanto presso l’Aeroporto dello Stretto, il Tito Minniti di Reggio Calabria, sono in corso i lavori partiti grazie ai primi bandi dell’emendamento Cannizzaro. Franchini conferma che “l’Aeroporto di Reggio sta cambiando volto grazie a questi interventi, sono in corso i lavori per la riqualificazione, la sicurezza e l’ammodernamento con le nuove illuminazioni, i nuovi impianti di controllo e smistamento, gli apparati di controllo e sicurezza del volo, le luci a led. C’è qualche ritardo invece sull’aerostazione perchè la ditta che ha vinto il bando ha chiesto un 40% in più per realizzare l’intervento alla luce dell’inflazione, dell’aumento delle materie prime e di altri fattori. Sono passati quasi quattro anni dall’emendamento Cannizzaro e c’è stata in mezzo la pandemia, quindi è normale che ci siano queste situazioni, e adesso stiamo lavorando per rimodulare il contratto nel modo migliore possibile. Crediamo di partire al più presto anche con questi lavori affinché con l’arrivo di Ryanair ad Aprile, Reggio possa finalmente offrire un Aeroporto dignitoso e all’altezza delle sfide e delle ambizioni della città“.

Intanto il parziale di traffico annuo per il Tito Minniti è di 190.561 passeggeri al 31 agosto, un dato ancora molto basso rispetto ai tempi d’oro dell’Aeroporto (fino a 10 anni fa) ma comunque in netto aumento (+57,5%) rispetto allo stesso periodo di un anno fa (lo scorso anno furono 202.149 in tutto l’anno). In questo 2023, quindi, per la prima volta lo scalo tornerà ad avvicinarsi ai numeri di 2018 e 2019 ma è evidente che con lo storico arrivo delle compagnie low cost e il ritorno dei voli internazionali undici anni dopo l’ultima volta, l’anno di svolta sarà il 2024.