Ryanair arriva all’Aeroporto di Reggio, Cannizzaro: “obiettivo raggiunto grazie a lungimiranza e determinazione”

Buone notizie per la Calabria. Le compagnie low cost Ryanair e EasyJet arriveranno in regione con 16 nuove rotte aeree nazionali e internazionali nel 2024, e buona parte di queste saranno dall’Aeroporto di Reggio.

“Un altro mattone è stato posto. Certi obiettivi sono frutto del tempo, della lungimiranza e della determinazione. Prendere per i capelli un morto che cammina e poi riuscire a farlo correre, non è il risultato di una bacchetta magica, bensì di tante azioni mirate a quell’obiettivo, guardando lontano, con cognizione di causa”, è quanto afferma Francesco Cannizzaro, deputato reggino di Forza Italia.

“Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo giorno per giorno con Roberto Occhiuto, a dispetto di odiatori e leoni da social che millantano soluzioni impercorribili. Comprendo le critiche, ma per fare le cose bene ci vuole tempo. Non si può sbagliare. Siamo tutti perfettamente consapevoli che la rinascita di Reggio passa anche da qui. Continuiamo a Ricostruire il futuro”, conclude Cannizzaro.