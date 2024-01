Tajani a Reggio Calabria: “Forza Italia ha stesso ruolo della DC, tra Meloni e Schlein c’è spazio enorme”

StrettoWeb

“Stiamo lavorando per avere una campagna elettorale da protagonisti in tutte le Regioni. Il nostro obiettivo, lo abbiamo detto, è quello di raggiungere il 10% alle europee, per arrivare al 20% alle politiche. C’è un grade spazio politico che va da Giorgia Meloni a Elli Schlein e noi vogliamo occupare quello spazio politico avendo l’ambizione e la volontà di svolgere un ruolo centrale nella politica del nostro Paese. Svolgere il ruolo che in passato, pur essendo diversi, ha svolto la Democrazia Cristiana con i partiti moderati“. A dirlo il segretario di Forza Italia e vice premier Antonio Tajani, a margine del congresso provinciale del partito a Reggio Calabria.

“Una grande forza politica – ha aggiunto – seria, credibile, affidabile, responsabile, cristiana, liberale, garantista, riformista, ma soprattutto europeista e atlantista. Siamo pronti a metterci in gioco, a metterci in campo, e con una Forza Italia che è stata riorganizzata, grazie anche alla partecipazione di oltre 110mila iscritti ai congressi provinciali che si stanno svolgendo in tutto il Paese”.