Tajani a Reggio Calabria: “invertire crisi demografica, donne devono essere libere di poter essere mamme”

Il vice premier Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, questa mattina a Reggio Calabria durante il congresso provinciale del partito azzurro, ha posto una riflessione molto importante sulla maternità che si lega molto alle becere polemiche che nei giorni scorsi hanno travolto Miriam Leone, accusata perchè ha esternato tutta la sua gioia di essere diventata mamma.

Tajani ha detto che “le donne non possono essere obbligate a scegliere tra il lavoro e la maternità. Le donne certamente si realizzano con il lavoro, ma si realizzano anche come madri, se vogliono diventarlo devono poterlo diventare con serenità senza compromettere il lavoro. Qualcuno in passato mi ha contestato per questa mia visione, ma la famiglia è il pilastro dei miei valori. E’ la natura che prevede la maternità, ed è una cosa bellissima: noi crediamo molto nella famiglia, a maggior ragione oggi in cui siamo dentro una crisi demografica di proporzioni drammatiche con enormi ripercussioni su società ed economia. Dobbiamo tornare a fare figli, una donna che non li può fare – se vuole – può anche adottarli, è sempre un atto d’amore straordinario. Ripeto, non deve essere un obbligo ma non dobbiamo imporre alle donne di scegliere tra il lavoro e la famiglia. Non voglio fare il parroco ma questo è un tema politico ed economico: questo governo vuole affrontare la crisi demografica di petto, con provvedimenti molto importanti e per Forza Italia è una sfida fondamentale”.