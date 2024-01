Reggio Calabria, il congresso provinciale di Forza Italia: entusiasmo per Tajani, tutti i NOMI di coordinatori, componenti e delegati

StrettoWeb

Si è tenuto questa mattina all’auditorium ‘Gianni Versace’ del Ce.Dir. di Reggio Calabria il congresso provinciale di Forza Italia con la partecipazione del vice premier Antonio Tajani, che è anche il segretario del partito. Con il governatore Occhiuto, il coordinatore Regionale Cannizzaro e in presenza di centinaia di militanti ed amministratori locali del partito, Tajani, durante l’incontro ha evidenziato l’importanza di questi congressi alla luce della nuova strutturazione del partito dopo la morte di Silvio Berlusconi: “prima c’era lui che risolveva ogni problema e guidava il partito, adesso ci stiamo strutturando diversamente con un legame molto vicino ai territori e sono orgoglioso di partecipare personalmente a tutti questi congressi“.

“Stiamo dando una voce fortemente democratica al nostro movimento politico, perché stiamo eleggendo tutta la classe dirigente territoriale, tutti i segretari provinciali. Oggi tocca ai segretari della provincia di Reggio Calabria e della città di Reggio, poi, nel pomeriggio saremo al Congresso di Cosenza. Ieri ci sono stati a Vibo Valentia ed a Catanzaro. Andremo anche ad eleggere i delegati al congresso nazionale che dovrà eleggere il segretario del movimento politico dopo la mia elezione a segretario da parte del Consiglio nazionale. Questo fine settimana non c’è solo la Calabria, si sta votando anche in Puglia e nel Veneto. C’è, quindi, una straordinaria mobilitazione. Poi, naturalmente, il Congresso nazionale e giorno 26 tutti a Roma per festeggiare il 30° anniversario della fondazione di Forza Italia: radici profonde per guardare al futuro” ha detto Tajani.

“Stiamo lavorando per condurre una campagna elettorale alle elezioni europee da protagonisti in tutte le regioni d’Italia. Il nostro obiettivo – ha detto Tajani – è raggiungere il 10%, per arrivare al 20% delle prossime politiche“. Per il ministro degli Esteri, “c’è un grande spazio politico che va da Giorgia Meloni a Schlein e noi vogliamo occupare quello spazio politico avendo l’ambizione e la volontà di svolgere un ruolo centrale nella politica del nostro Paese, il ruolo che in passato – ha sottolineato – pur essendo diversi, ha svolto la Democrazia cristiana con i partiti moderati. Dunque, una forza politica, una grande forza politica, seria, credibile, affidabile, responsabile, cristiana, liberale, garantista, riformista, ma soprattutto europeista e atlantista“.

Tutti i nomi dei coordinatori, dei componenti e dei delegati del partito

Il congresso ha eletto segretario provinciale di Reggio Calabria il senatore Giovanni Arruzzolo; il nuovo segretario cittadino di Reggio Calabria è invece il consigliere comunale Antonino Maiolino. Durante l’incontro è stato annunciato anche il passaggio in Forza Italia sel consigliere regionale Salvatore Cirillo. Di seguito, tutti i componenti dei vari coordinamenti reggini:

Coordinamento provinciale: Antonio Cosimo Pio Trimboli, Vincenzo Mazzaferro, Vincenzo Barca, Aurelio Leuzzi, Alberto Morano,Teodoro De Maria, Giovanni Genovese, Martina Iannì, Sebastiano Stranges, Stefania Calderone, Francesca Pizzi, Felicia Giannetta, Roberto Vizzari

Coordinamento cittadino: Candeloro Imbalzano, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti, Domenica Aricò, Matteo Siclari, Gaetano Nucera

I delegati al congresso nazionale

I delegati al Congresso Nazionale di Forza Italia per il coordinamento provinciale saranno Antonio Cosimo Pio Trimboli, Vincenzo Mazzaferro, Vincenzo Barca, Giuseppe Cannizzaro, Domenico Romeo, Rocco La Valle, Lorenzo Micari, Michele Spadaro, Patrizia Crea, Andrea Zirilli.

I delegati al Congresso Nazionale di Forza Italia per il coordinamento cittadino saranno Giuseppe Eraclini, Aurelio Leuzzi, Paolo Paviglianiti, Candeloro Imbalzano, Rocco La Valle, Paolo Maria Dattola, Francesco Comito, Giuseppe Perla.