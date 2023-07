Il centrodestra di Villa San Giovanni premia Scopelliti in un luogo simbolo: il porto turistico della Marina dello Stretto esiste grazie a lui

StrettoWeb

La Marina dello Stretto, presso il porto turistico di Villa San Giovanni, ha ospitato ieri la presentazione del libro di Peppe Scopelliti, “Io sono libero“. Oltre al grande successo avuto dall’evento, al quale hanno preso un gran numero di persone, come è possibile vedere dalla gallery scorrevole in alto, il centrodestra villese, tra i quali alcuni esponenti dell’attuale minoranza in consiglio comunale e l’ex sindaco La Valle, ha premiato Scopelliti.

Si tratta di un riconoscimento per tutto ciò che l’ex governatore della regione Calabria ha fatto per Villa San Giovanni, pensata come città turistica per eccellenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Come ha spiegato Mariagrazia Richichi, proprio quel luogo dove ieri si è svolta la presentazione è un luogo simbolo, realizzato grazie ad un finanziamento di Scopelliti e che oggi permette alla città di accogliere, in ottica di sviluppo turistico, piccole imbarcazioni private.