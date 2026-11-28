“Andiamo ad affrontare la squadra che poi vincerà il campionato. La pressione però sarà per loro, noi non abbiamo nulla da perdere e andremo a giocare la nostra partita, prendendo tutto di guadagnato. Serve personalità, serve la partita perfetta, per noi è una gara della maturità. Ci siamo preparati bene. Non possiamo andare a giocarla a viso aperto, sarebbe un suicidio, serve equilibrio. Indisponibili? C’è stato un problema per Guida, vediamo se riusciamo a recuperarlo ma mi sembra obiettivamente difficile”. Così in conferenza stampa l’allenatore dei siciliani Gaspare Cacciola alla vigilia di Reggina-Siracusa di domani.