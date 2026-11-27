Sì, coi tifosi è un’altra storia. E non è una frase fatta. Lo dicono i risultati, lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche. Quando davanti ci sono i tifosi, e anche quando sono tanti, la Reggina non sbaglia. Di sicuro non perde, ma anzi vince sempre. In casa, sempre successi e solo un pareggio, tra l’altro contro la squadra più in forma insieme a quella amaranto, la Vibonese. Poi solo briciole agli avversari. Fuori casa, un dato curioso: la squadra di Marchionni ha perso le due gare in cui di tifosi amaranto non ce n’era neanche uno. A Capaci contro il Trapani per via delle porte chiuse, a Palermo contro l’Athletic per il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Reggio.

Cosa significa questo? Che, mai come quest’anno, i calciatori hanno assoluto bisogno del proprio pubblico. Davvero sembra una frase scontata, ma questa volta è la realtà: questa squadra, questi giocatori, per temperamento, per impostazione, per personalità, si gasano quando davanti hanno i propri tifosi. Molto spesso, soprattutto nelle categorie inferiori, capita che si generi l’effetto contrario: stadio di casa pieno, le gambe che tremano alla squadra locale. In questi tre anni, nei match di cartello, la Reggina si è sfaldata, non riuscendo a vincere neanche uno scontro diretto.

Adesso, invece, tutto il contrario. Al Granillo, da settembre, è stato sempre uno spettacolo, ancor di più per i match contro Igea Virtus e Sambiase, in cui si è registrato davvero un clima da altre categorie, e neanche Serie C. 7 mila presenze, uno stadio a spingere, una vittoria arrivata anche da questo dettaglio. Eravamo stati noi, contro il Ragusa, a “denunciare” un clima da funerale, che evidentemente non aveva fatto una bella impressione a noi e non solo a noi. Contro il Sambiase, invece, ritrovata quell’atmosfera degli anni d’oro di Toscano e Inzaghi. E la squadra lo ha capito e percepito.

Per domenica, si attende una risposta simile. Giustissime e sacrosante le critiche di questa settimana, per quanto accaduto a Palermo, e non per il risultato, non solo per quello, ma anche e soprattutto per la prestazione. Solo un tiro in porta, prestazione scialba e superficiale, tanti errori. Ma nulla è perduto, non è arrivata una sconfitta con goleada né un tonfo clamoroso da far gridare allo scandalo. La vetta è lì, a -1, assolutamente alla portata degli amaranto, che restano i grandi favoriti alla vittoria finale, per caratura tecnica e societaria, oltreché ovviamente per i componenti in campo.

Contro il Siracusa non è una gara come le altre. E i motivi sono tanti: oltre all’affascinante aspetto storico che lega le due città, c’è anche quello sportivo recente, con la Reggina chiamata a cancellare le cinque sconfitte subite contro il Siracusa – in Serie D – dal 2023 al 2025. Oggi le condizioni sono diverse: è la Reggina a guardare dall’alto il Siracusa, consapevole della propria forza, consapevole di essere superiore e consapevole di una classifica che, sul campo e solo sul campo, direbbe +7. Senza penalizzazione infatti il Siracusa sarebbe a 25 punti, ma 3 di questi sono stati ottenuti a tavolino, a Licata, terminata in realtà 2-1 per gli avversari sul rettangolo verde. Questo significa: 22 punti, 7 in meno della Reggina.

D’altro canto, il Siracusa non è l’ultima arrivata. In Serie D ha un’ottima tradizione e, nonostante la retrocessione e l’estate travagliata, ha un’ottima rosa, un allenatore preparato, una squadra organizzata. Insomma: accantonare quel clima da funerale visto contro il Ragusa perché, con tutto il rispetto, il Siracusa non è il Ragusa. I calciatori, e lo abbiamo spiegato su, hanno bisogno di un Granillo da altre categorie, nell’atmosfera prima ancora che nei numeri. La prevendita viaggia verso il migliaio di paganti al momento, oltre agli abbonati, ma – come sempre – l’impennata è prevista tra venerdì e sabato. L’obiettivo è chiaro: al Granillo spetti il suo, al resto ci penserà la squadra.