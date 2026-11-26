L’obiettivo è la vittoria, a prescindere. A prescindere nel senso che, qualsiasi fosse stato il cammino recente – anche fatto di soli successi – la Reggina ha comunque l’obbligo di ottenere i tre punti per andare via da questa categoria. Se poi l’ultima partita è stata caratterizzata da una prestazione veramente brutta, accompagnata da una sconfitta, allora vincere diventa anche più di un obbligo. Poi possiamo aggiungerci un ulteriore elemento, ovvero l’avversario: il Siracusa. Sfida storica del Sud, soprattutto negli anni di Serie C e D, le due squadre non si sono affrontate solo nel periodo d’oro degli amaranto tra Serie A e B. Nelle ultime stagioni, poi, la partita è diventata una di quelle di cartello. Per gli amaranto, però, sempre esiti nefasti. Esclusa la scorsa annata, con il Siracusa in C e la Reggina in D, nelle due precedenti ben cinque scontri e solo vittorie siciliane, in casa e fuori.

Frustrante, per la Reggina, costretta per anni a soccombere contro piazze importanti dell’isola e del sud, ma di certo inferiori per storia, risultati, blasone e piazze. E invece, su cinque partite, cinque sconfitte, manco fosse la Juventus, che pure in Serie A ogni tanto si batteva. E’ stato il risultato di anni di freno a mano tirato, di squadre sempre inferiori rispetto alle favorite, di organici corti, di poche risorse, di errori nelle sessioni estive di mercato e di mancati accorgimenti in quelle invernali. Insomma, di tutto quello che su StrettoWeb abbiamo raccontato negli ultimi tre anni, in cui il Siracusa è stato sempre davanti: secondo alla prima stagione di Ballarino, primo (davanti alla Reggina) nella seconda.

Reggina-Siracusa, cinque sconfitte in cinque partite: i precedenti

Il primo dei cinque ko consecutivi risale all’1 ottobre 2023, quando la squadra di Trocini, ancora in fase di costruzione dopo le vicissitudini societarie dell’estate, perse per 1-2 al Granillo: al gol di Maggio rispose Barillà su calcio di rigore, prima della rete decisiva di Alma. Al ritorno, il 28 gennaio 2024, il Siracusa si impose per 1-0 al De Simone, ancora grazie ad Alma. Le due squadre si ritrovarono nella finale playoff del 19 maggio, sempre in Sicilia: Mungo portò in vantaggio gli amaranto, rimontati dalle reti di Maggio e Sarao. Stesso copione nella stagione successiva, con l’1-0 firmato da Maggio su rigore il 13 ottobre 2024 e l’1-2 del 9 febbraio 2025 al Granillo, quando alla rete di Girasole fece seguito la doppietta di Suhs. Cinque sconfitte, tutte di misura, otto gol subiti e appena tre realizzati. La peggiore, probabilmente, quella del febbraio 2025: la Reggina avrebbe dovuto vincere per ridurre il margine dalla vetta, ma alla fine fu il Siracusa a farlo, in rimonta, confermando di essere più forte e allungando il vantaggio rivelatosi poi decisivo per la vittoria finale del torneo.

E qui emerge una curiosità non da poco: due di quelle cinque sconfitte portano la firma di Giuliano Alma, oggi attaccante della Reggina. Il calciatore siciliano fu decisivo sia all’andata che al ritorno della stagione 2023-2024, segnando al Granillo e poi al De Simone, in quest’ultimo caso con un calcio di punizione nel finale. Uno dei protagonisti della promozione in Serie C del Siracusa nella stagione 2024-2025 è oggi dall’altra parte della barricata. Chissà che proprio uno dei principali artefici delle recenti amarezze amaranto non possa contribuire a interrompere questa serie negativa. Di certo, questo fa capire la caratura dei componenti attuali della rosa amaranto. E pensare che Alma non è neanche titolare.

Reggina, l’ultima vittoria contro il Siracusa risale al 2019

Per ritrovare un successo della Reggina contro gli aretusei bisogna tornare all’11 febbraio 2019, oltre sette anni e nove mesi fa. Era la Serie C, sulla panchina amaranto sedeva Massimo Drago e a decidere la sfida del De Simone furono Nicola Strambelli e Alain Baclet, a segno nel giro di cinque minuti per lo 0-2 finale. L’ultimo successo casalingo risale invece al 15 ottobre 2018, con l’1-0 firmato da Franchini per la squadra allora allenata da Roberto Cevoli. La partita, però, si disputò sul neutro di Rende. E anche qui un elemento curioso: il gol fu di un giovanissimo Franchini, tornato in amaranto questa estate. Primo e unico gol di allora per lui, tornato a segnare in amaranto in occasione del 5-2 amaranto al Ragusa di qualche settimana fa. Franchini però domenica non ci sarà: dovrà stare fermo per due giornate dopo il rosso comminatogli dall’arbitro nel recupero del match in casa dell’Athletic Palermo.

Ora, però, c’è una differenza sostanziale rispetto al passato

Al di là dei precedenti e della voglia di riscatto, la differenza rispetto alle ultime cinque sfide è sostanziale. Stavolta la Reggina ha costruito un organico con ambizioni e risorse diverse rispetto a quelle delle precedenti stagioni. Non è più la squadra costretta a rincorrere il Siracusa, a fare i conti con i propri limiti e a sperare nel passo falso degli altri. Adesso è la Reggina a recitare il ruolo del Siracusa dei due anni precedenti, che senza penalizzazione sarebbe comunque sotto gli amaranto e che ha comunque beneficiato di tre punti a tavolino contro il Licata (senza di quelli sarebbero 15 in classifica e 22 sul campo, a -7 dagli amaranto). Un ruolo, quello di quest’anno, che la Reggina avrebbe già dovuto recitare negli anni precedenti, senza alibi, giustificazioni e successive figuracce.

Vincere, dunque, non solo per riscattare la brutta prestazione di Palermo, ma soprattutto per cancellare queste cinque sconfitte consecutive e confermare perché l’obiettivo di questa Reggina è un altro, il passo di questa Reggina è un altro. Quello che, a maggio, porterà a un ben altro esito.