Quando domenica 29 novembre 2026 i giocatori di Reggina e Siracusa varcheranno il tunnel dello Stadio Oreste Granillo per l’attesissima sfida del girone I di Serie D, non staranno semplicemente scendendo in campo per tre punti di classifica. Sotto i riflettori della città dello Stretto si rinnoverà un duello che precede di oltre duemilacinquecento anni l’invenzione del calcio moderno. Poche altre partite in Europa possono vantare una genealogia così profonda, documentata e carica di memoria: quella tra l’antica Rhegion e la potente Syrakousai è una storia di imperi, di flotte, di assedi e di rinascite che oggi, in un Mediterraneo finalmente in pace tra le sue sponde, ha trovato nel rettangolo verde il proprio teatro naturale.

Due stirpi allo specchio: quando la rivalità nacque nel cuore della Magna Grecia

Per comprendere perché un semplice novantesimo minuto tra amaranto e azzurri accenda ancora oggi gli animi di migliaia di tifosi, bisogna tornare all’VIII secolo avanti Cristo, quando le navi greche solcavano lo Jonio alla ricerca di nuove patrie. Siracusa e Reggio Calabria nacquero quasi nello stesso istante, a pochi anni di distanza l’una dall’altra, ma con un destino opposto scritto nel proprio DNA culturale. Nel 734-733 a.C. i coloni corinzi guidati da Archia fondarono Siracusa, piantando in Sicilia il vessillo della stirpe dorica. Appena un decennio più tardi, tra il 730 e il 720 a.C., i coloni calcidesi affiancati da esuli messeni diedero vita a Reggio, baluardo della stirpe ionica affacciato sullo Stretto.

Quella distinzione etnica e dialettale non rimase mai confinata alla letteratura, ma divenne per cinque secoli l’asse portante della geopolitica occidentale. All’alba del V secolo a.C., mentre il tiranno reggino Anassila unificava le due sponde dello Stretto conquistando Zancle, l’odierna Messina, l’espansionismo dei Dinomenidi di Siracusa guidati da Gelone e poi da Ierone I cercava di imporre la propria egemonia su tutto il bacino jonico. Lo scontro si fece inevitabile già nella celebre battaglia di Imera del 480 a.C., raccontata da Erodoto, e divenne addirittura il fronte occidentale della Guerra del Peloponneso. Come testimoniato da Tucidide nelle sue Storie, tra il 427 e il 413 a.C. Reggio scelse di schierarsi al fianco della sorella ionica Atene, trasformando il proprio porto nella base navale e logistica da cui partivano le spedizioni contro la dorica Siracusa. Era già, a tutti gli effetti, una sfida per il predominio del Sud.

Il 387 a.C. e l’assedio di Dionisio I: la ferita nella pietra e il riscatto di Rhegion

Se la rivalità tra le due città possiede ancora oggi i tratti dell’epica, lo deve soprattutto all’episodio più drammatico della loro storia antica, tramandato con dovizia di particolari da Diodoro Siculo. All’inizio del IV secolo a.C., il tiranno siracusano Dionisio I, deciso a sottomettere lo Stretto per costruire il proprio impero italiota, tentò prima la via della diplomazia chiedendo in sposa una nobile donna reggina. L’assemblea di Reggio rispose con un rifiuto sprezzante rimasto celebre nei secoli, proponendogli come unica sposa possibile la figlia del boia cittadino.

La vendetta di Siracusa fu implacabile. Nel 387 a.C. l’esercito di Dionisio strinse Reggio in un assedio feroce durato undici mesi. Stremata dalla fame, la città capitolò, fu rasa al suolo, i suoi abitanti vennero ridotti in schiavitù e il comandante della difesa, Fitone, subì un’esecuzione esemplare. Anni dopo il figlio del tiranno, Dionisio II, ricostruì parzialmente l’abitato ribattezzandolo Phoibia in onore di Apollo e vi insediò una guarnigione siracusana, fino a quando nel 351 a.C. i comandanti Leptine e Callippo non restituirono a Reggio la libertà e il suo nome originario. A rendere ancora più affascinante questo intreccio provvedono le prove materiali: le imponenti mura greche ancora oggi visibili sul lungomare di Reggio Calabria conservano nelle stratigrafie i segni di quella distruzione e della successiva, orgogliosa ricostruzione difensiva. Eppure, nonostante le guerre, le due città non smisero mai di dialogare attraverso il commercio, come dimostrano i tesoretti numismatici e i tetradrammi coniati secondo standard ponderali compatibili. E la storia seppe persino capovolgere i ruoli quando, sul finire del IV secolo a.C., il futuro re di Sicilia Agatocle, esiliato dalla sua Siracusa, trovò rifugio e protezione militare proprio tra le braccia di Reggio.

Dall’eredità bizantina alla pace moderna: quando lo scontro si spostò sul campo

Il destino comune delle due metropoli raggiunse un altro snodo decisivo nel Medioevo. Sotto l’Impero Bizantino entrambe facevano parte del Tema di Sicilia, la cui capitale era Siracusa. Quando nell’878 d.C. gli Arabi espugnarono la città aretusea dopo un altro assedio entrato nella leggenda, fu proprio Reggio a raccoglierne il testimone politico, religioso e culturale, diventando la nuova capitale del Tema di Calabria e accogliendo profughi, clero e tradizioni greco-bizantine in fuga dalla Sicilia. I secoli successivi, dal Regno di Sicilia normanno fondato nel 1130 al Regno delle Due Sicilie fino all’Unità d’Italia del 1861, spensero definitivamente le ostilità armate, lasciando le due città a condividere le gioie e le fatiche del Mezzogiorno contemporaneo.

Ma l’orgoglio municipale di due grandi piazze del Sud non poteva restare sopito a lungo. A riaccendere la scintilla ci pensò il calcio. Era la stagione 1925-1926, nel girone Siculo-Calabro della Seconda Divisione Sud, quando Reggina e Siracusa si ritrovarono per la prima volta una di fronte all’altra con un pallone tra i piedi. Da quel momento è trascorso oltre un secolo: le lance e le triremi hanno lasciato spazio agli scarpini e alle bandiere, ma l’intensità agonistica non è mai venuta meno, trasformando ogni incrocio in un derby del Sud dal fascino magnetico.

Reggina-Siracusa in cifre: 91 battaglie ufficiali tra Serie C, Serie D e un incrocio mai nato in Serie B

I numeri di oltre cento anni di sfide raccontano un equilibrio serrato, con una leggera ma costante prevalenza aretusea che sembra quasi fare eco all’antica potenza siracusana. Tra campionati, spareggi e coppe di categoria, Reggina e Siracusa si sono affrontate ufficialmente 91 volte. Il bilancio complessivo sorride agli azzurri siciliani, capaci di imporsi in 35 occasioni contro le 28 vittorie degli amaranto, mentre in 28 partite il verdetto è stato il pareggio. Anche il computo delle reti riflette questo braccio di ferro spettacolare: 112 gol segnati dal Siracusa, 96 dalla Reggina.

Analizzando il fattore campo emergono i contorni di due autentiche fortezze. In terra siciliana si sono disputate 48 gare ufficiali, con un dominio netto del Siracusa forte di 25 successi, 11 pareggi e 12 blitz reggini, con 69 reti locali contro 47 ospiti. A Reggio Calabria, nelle 42 sfide giocate in riva allo Stretto, il bilancio si ribalta a favore della Reggina con 15 vittorie amaranto, 17 pareggi e 10 affermazioni aretusee, con 48 gol calabresi e 43 siciliani. A completare il quadro dei 91 precedenti c’è infine l’unico scontro disputato in campo neutro, a Rende il 15 ottobre 2018, vinto 1-0 dalla Reggina.

Curiosamente, nonostante il prestigio delle due piazze, Reggina e Siracusa non si sono mai incrociate né in serie A (dove il Siracusa non è mai arrivato) né in Serie B (dove le due squadre non si sono mai incrociate insieme): il Siracusa visse la sua epoca d’oro in cadetteria tra il 1946 e il 1953 e non è mai riuscito a tornarci negli ultimi 73 anni, mentre la Reggina vi approdò per la prima volta nel 1965 diventando una presenza fissa in tutti i decenni successivi. Il loro vero palcoscenico storico è stata la Serie C (inclusa l’antica Prima Divisione e la C1), dove hanno dato vita a battaglie memorabili dagli anni Trenta fino agli anni Novanta e poi nel triennio tra il 2016 e il 2019. Completano la storia i cinque confronti in Coppa Italia di Serie C, mai vinti dalla Reggina con tre successi siracusani e due pareggi, e i tornei dilettantistici tra gli albori degli anni Venti e l’ultimo decennio di Serie D.

La maledizione del Granillo e il dominio aretuseo: i numeri della sfida verso domenica

Avvicinandosi al fischio d’inizio di domenica 29 novembre 2026, il parallelismo tra storia antica e cronaca sportiva diventa quasi vertiginoso. Proprio come nei decenni in cui Dionisio I impose il proprio giogo sullo Stretto, l’attualità calcistica racconta di una egemonia siracusana che la Reggina è chiamata a spezzare davanti al proprio pubblico. Negli ultimi due anni di Serie D, tra le stagioni 2023-2024 e 2024-2025, le due squadre si sono incrociate cinque volte tra campionato e semifinale play-off, e in tutte e cinque le occasioni il campo ha premiato il Siracusa, dall’1-2 al Granillo dell’ottobre 2023 fino all’identico 1-2 del 9 febbraio 2025, passando per il 2-1 aretuseo nei play-off del maggio 2024 e l’1-0 dell’ottobre successivo.

Per ritrovare l’ultima vittoria in assoluto della Reggina contro i rivali siciliani bisogna risalire all’11 febbraio 2019, uno 0-2 conquistato in trasferta in Serie C. Ancora più pesante è il tabù che avvolge lo stadio di casa: l’ultimo successo amaranto sul Siracusa maturato proprio sul prato del Granillo (che allora era ancora il vecchio Comunale) risale addirittura al 22 maggio 1994, un pirotecnico 4-2 firmato da Fontana, Porpiglia, Poli e un’autorete di Cincone. Da allora sono passati oltre 32 anni, un’era geologica per il calcio, durante la quale l’unica vittoria “interna” reggina del 2018 arrivò lontano da casa, sul neutro di Rende. Una vera e propria maledizione per lo stadio Granillo, dove la Reggina di fatto non ha mai vinto contro il Siracusa.

Domenica, quando le squadre si schiereranno a centrocampo nel catino del Granillo, l’aria profumerà insieme di erba bagnata, salsedine dello Stretto e soprattutto di storia millenaria. Da una parte il Siracusa, forte della sua striscia di cinque vittorie consecutive e del prestigio di chi guida il bilancio storico complessivo; dall’altra la Reggina, decisa a scrivere il proprio 351 a.C. sportivo, spezzando un digiuno casalingo che dura dal 1994 e restituendo orgoglio a una piazza che non ha mai smesso di guardare negli occhi la sua rivale di sempre. Perché tra Reggio Calabria e Siracusa il tempo scorre, le epoche cambiano, ma la sfida sullo Jonio non finisce mai davvero.