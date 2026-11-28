“Credo che la situazione di Palermo si verifichi solo fuori casa e dopo aver fatto una grande partita. Era successo con il Trapani dopo l’Igea e poi a Palermo dopo il Sambiase. Dipende sempre tutto dall’atteggiamento che si ha e se non è quello giusto si incappa in brutte figure. I nomi e tutto quello che si fa non conta nulla senza l’atteggiamento giusto. Il direttore ha parlato a me e ai ragazzi, ci ha fatto capire proprio questo aspetto legato all’atteggiamento giusto, che anche il Presidente aveva sottolineato dopo il Sambiase. La squadra credo abbia recepito”. Comincia così la conferenza stampa del tecnico amaranto Marco Marchionni prima di Reggina-Siracusa.

“Sapete benissimo che quando le cose non vanno io ci metto sempre la faccia, poi io con loro ho avuto e ho sempre un confronto. Gli ho fatto capire che sono giocatori importanti per la categoria, da cui tutti si aspettano tanto. Giocare in altre squadre è più facile, giocando qui invece ci si aspetta tanto, perché è una squadra che ha fatto la Serie A. Vincere a Reggio non è come vincere in altri posti. Io ho fatto capire ai ragazzi che non si possono ripetere partite come quelle di domenica, non si può non tirare mai in porta. Ci sta mancando la continuità, quella che avevamo ad inizio stagione, vincendo anche partite in sofferenza come a Modica. Domenica non c’è stata delusione, ma amarezza, per quello che non sono riuscito a trasmettere”.

L’ex Siracusa Mimmo Maggio, in settimana, ha dichiarato pubblicamente che questa estate la Reggina lo ha cercato ma che alla fine non ha firmato con gli amaranto per il rifiuto di Marchionni. Quest’ultimo ha tenuto a precisare che non è andata così. “Agli occhi di tutti è un grandissimo giocatore, ha sempre fatto gol. Non ho mai detto che non può essere adatto al mio sistema di gioco perché un allenatore deve adattarsi ai giocatori che si hanno. Io avevo dato l’ok quando era stato fatto quel nome, quindi a me dispiace aver letto quelle dichiarazioni. Ha detto che io non lo avevo voluto, ma non è così, la cosa non è andata in porto per varie situazioni. Avevo dato l’ok a lui come a quelli che sono arrivati, ma non è vero che non l’ho voluto. Mi ha dato un po’ fastidio aver letto quella cosa, perché non era vero. In ogni caso con lui poi ci ho parlato e ho chiarito”.

“Alternative per un nuovo sistema di gioco? Le alternative ci sarebbero, ma non ho tutti a disposizione. Per azzardare serve avere gli uomini giusti. Reis ha giocato poco, non ho avuto tutti gli attaccanti a disposizione per molto tempo. Alcuni centrocampisti non rendono più come prima? Intanto stiamo prendendo un gol a partita e questo non possiamo permettercelo. Non era solo per i difensori, ma per una solidità di squadra totale. Avere cambi è importante, ma torniamo al solito discorso: la domenica prima col Sambiase si è fatta una grande prestazione, invece a Palermo è mancato tutto. Non ci si può soffermare solo su un reparto, ma bisogna curare tutti i particolari. Se succede possiamo mettere in difficoltà” ha aggiunto.

“Se sento la pressione? Da quando giocavo a calcio, vedevo la pressione che poteva” avere un allenatore, quindi oggi la metto in conto. Ci metto la faccia, ci sta che quando si perde le critiche vadano all’allenatore e preferisco sia così, per lasciare liberi i ragazzi, anche se loro mi devono aiutare a risolverle. Ho comunque le spalle larghe, ne ho vissute tante, ma questo mi deve aiutare a crescere”.

Sul prossimo avversario: “il Siracusa è una grande squadra, composta da giocatori di categoria, importanti, che hanno fatto partite importanti. Sappiamo che fuori casa hanno avuto qualche difficoltà, ma sarà una bella partita, giocata da due squadre con giocatori forti. Dobbiamo fargli capire che siamo in casa nostra e in casa nostra dobbiamo comandare noi”.

Sugli indisponibili: “quando tornano Reis e Jallow? Dobbiamo aspettare qualche settimana ancora, per Lancini stiamo aspettando l’esame strumentale e dobbiamo capire. Gli altri, a parte Pellicanò, ci sono tutti. Interventi sul mercato? Si parla continuamente con la società, ma abbiamo giocatori che ti possono far vincere le partite. Se percepissi che i giocatori non mi ascoltano, che starei a fare qui? Se sono qui è perché non ho dubbi in questo”.

“Il pubblico di Reggio non è simile agli altri, lo ha dimostrato. Quando si hanno 7 mila persone, che credono in quello che si fa, credono di arrivare all’obiettivo finale, si crea l’amalgama giusta. Contro Trapani e Athletic Palermo non c’erano i tifosi e abbiamo perso, è vero, ma non può essere un alibi. Averli a noi fa piacere, ci dispiace quando non ci sono, ma a prescindere dalla loro presenza la squadra deve scendere in campo per vincere, sempre”.

“Ferita aperta col Siracusa per la sconfitta di due anni? Non so cosa sia successo, non ne ho parlato con chi c’era allora, perché a me non interessa cosa è successo negli anni precedenti, conta adesso”. Al mister è stato anche chiesto se possa aver influito il fatto di essere stata definita “corazzata” in estate. “Il campionato dimostra che a parole… funzionano i fatti. E’ normale che a inizio stagione, vedendo la proprietà e la rosa, era facile pensare: si stravince. E infatti all’inizio avevamo iniziato benissimo”.

Ultima battuta sulla Vibonese: “se pensavo potessero tenere questo ritmo? Quando li ho incontrati pensavo di sì, perché li avevo visti bene ed erano forti, ma ci sono alti e bassi in una stagione e spero possano avere anche bassi, pure per noi. La Vibonese sta meritando questo percorso, ha giocatori e un allenatore bravo, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e lavorare per migliorare anche la nostra media punti”.