Cinque reti finora con la maglia del Siracusa, bomber aretuseo ed ex della sfida, ma domani Angelo Guida potrebbe non essere della partita. L’attaccante dei siciliani ha accusato un problema in allenamento ed è in dubbio per la sfida del Granillo in casa della Reggina. “Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Angelo Guida, a seguito di un problema fisico accusato in allenamento, hanno evidenziato un risentimento muscolare al retto femorale destro. Le condizioni del calciatore verranno monitorate in vista della trasferta di Reggio Calabria” si legge nella nota della società. “C’è stato un problema per Guida, vediamo se riusciamo a recuperarlo ma mi sembra obiettivamente difficile” ha ammesso il tecnico dei siciliani Cacciola nella conferenza della vigilia.