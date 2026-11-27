22 maggio 1994, 33ª giornata. Reggina-Siracusa, stadio Comunale, 4 mila spettatori circa. Risultato finale: 4-2. Più di 32 anni e mezzo fa. Questa è esattamente l’ultima volta che la Reggina ha battuto il Siracusa a Reggio Calabria. Un’era geologica. In cui, però, è successo praticamente di tutto. Meriti della Reggina, almeno fino a un po’ di tempo fa. Nel senso che, dall’anno dopo, sarà Serie B e poi Serie A, un’alternanza di circa 20 anni senza mai vedere la Serie C, quella Serie C che è invece il massimo traguardo aretuseo in quegli anni ma anche nei successivi. Se la distanza dall’ultima vittoria rimane quella, dunque, è anche – ma non solo – per quel “buco” di 20 anni.

E poi? E poi sono subentrati altri fattori. Con la retrocessione in Serie C della Reggina, ritorna una classica del Sud, ma agli amaranto va quasi sempre male. Pari a reti bianche nel 2016, sconfitta l’anno dopo. Erano gli anni di Praticò, quelli prima di Gallo. L’ultima sfida in C, fu vittoria amaranto in casa. In casa, in teoria, perché in pratica si giocava a Rende, a porte chiuse. 1-0. Gol di… Franchini, manco a dirlo, proprio quest’anno tornato in riva allo Stretto, anche se domenica non ci sarà per squalifica. Gli ultimi anni, storia nota, sono quelli in Serie D. Cinque partite totali tra 2023 e 2025, di cui due al Granillo e tre in Sicilia. Tutte sconfitte. Un disastro.

Un motivo in più, domenica, per rompere un tabù che dura da 32 anni. Praticamente, da quando esiste il nuovo e ristrutturato Granillo, la Reggina non ha mai battuto il Siracusa. Lo ha fatto “in casa”, ma a Rende, e poi sempre pareggi e sconfitte. Un pari di questi, però, e lo abbiamo lasciato appositamente per ultimo, è uno dei più dolci della storia amaranto. Circa un anno dopo quell’ultima vittoria, il 4-2, andò in scena un altro Reggina-Siracusa. 7 maggio 1995, 31ª giornata, quasi 14 mila spettatori al Comunale. Risultato finale: 0-0. Tradotto: promozione matematica in Serie B, con tre giornate d’anticipo. In uno stadio vestito a festa, trascinata da una stagione fantastica, con le reti di Aglietti e un Avellino tramortito, la Reggina conquista la terza promozione in Serie B della sua storia.

Un pari dolce, quello che regalò alla Reggina 20 anni da sogno, visto come andò dopo. Gli scontri col Siracusa tornarono nel 2016 e da 10 anni, soprattutto in casa, non va benissimo. Alla Reggina attuale, dopo le figuracce degli ultimi anni, il compito di tornare a recitare il ruolo da favorita. E i motivi sono ben noti. Dall’aspetto storico al cammino recente, il Granillo ha bisogno di essere infuocato.