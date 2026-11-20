Il Black Friday quest’anno cade il 27 novembre, ma la CGIL ha giocato d’anticipo. Oggi, venerdì 20 novembre, nelle piazze di Reggio Calabria e Messina è andata in scena la svendita di fine stagione della sinistra: carovita, No Ponte e Palestina, tre prodotti che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, impacchettati insieme e piazzati sullo stesso scaffale. Prendi tre, paghi uno. E non si sono nemmeno sforzati di essere originali come gli spot tv o le campagne marketing social: è lo stesso schema di ogni protesta colorata di rosso CGIL.

Il nuovo “venerdì della CGIL”: lo sciopero generale CGIL del 20 novembre

Lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla CGIL di Maurizio Landini è il quinto contro le Manovre del Governo Meloni. Facciamo l’appello: 16 dicembre 2022, 17 novembre 2023, 29 novembre 2024, 12 dicembre 2025 e oggi, 20 novembre 2026. Che giorni erano? Venerdì. Tutti.

Il premier Giorgia Meloni lo aveva già fatto notare un anno fa, con una frase diventata virale: “il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”. Landini, anche stavolta, ha respinto la polemica ricordando che “quando un lavoratore sciopera ci rimette lo stipendio”. Verissimo. Ma il calendario non è un’opinione, e quando una coincidenza si ripete cinque volte di fila smette di essere una coincidenza e diventa una tradizione.

Uno sciopero contro la Manovra… prima che la Manovra venisse svelata

C’è poi un dettaglio che rende tutto ancora più surreale. Lo sciopero è stato annunciato da Landini sabato 17 ottobre, dal palco di piazza del Popolo a Roma: “Il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale in questo Paese”. Il disegno di legge di Bilancio 2027, però, è stato approvato dal Consiglio dei ministri soltanto il 28 ottobre. Undici giorni dopo.

In pratica, la CGIL ha stroncato il film prima ancora che uscisse nelle sale. Una recensione a una stella scritta guardando solo la locandina. E non è finita: il 13 novembre, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, il Governo ha ritirato il taglio di quasi settemila posti tra docenti e personale Ata. Risultato? Sciopero confermato, ovviamente. A quel punto il sospetto diventa certezza: il problema non era il merito della Manovra. Il problema era chi l’aveva scritta.

Reggio e Messina: cosa c’entrano No Ponte e Palestina con il carovita?

A spiegare il senso della giornata ci aveva pensato lo stesso Landini, collegando la protesta dei lavoratori a quella degli studenti: “le ragioni per le quali protestano i giovani, in sostanza il carovita, sono le stesse per le quali protestano i genitori”. Il carovita, dunque. Benissimo. Poi però guardi le foto dei cortei sullo Stretto e ti chiedi se hai sbagliato manifestazione.

A Messina il corteo è partito da piazza Antonello per arrivare in piazza Unione Europea, e alla mobilitazione aveva annunciato la propria adesione anche il comitato No Ponte Capo Peloro. A Reggio, circa un migliaio di persone ha sfilato da piazza Duomo a piazza De Nava. E tra i manifestanti, sulle due sponde, ecco spuntare i soliti striscioni No Ponte e le bandiere della Palestina.

In tutto ciò ci sono i giovani che saltano un giorno di scuola per protestare per il loro futuro. Lo slogan scelto era “Il futuro è adesso”. Splendido. Peccato che, nella stessa piazza, si gridi no all’unica opera che il futuro lo porterebbe davvero sullo Stretto, con cantieri, lavoro e collegamenti. Il futuro è adesso, insomma, purché non sia a campata unica. E cosa c’entri Gaza con il prezzo della benzina o con le bollette resta un mistero. Ma tant’è: l’accozzaglia ideologica fa più folla, più reel, più scena per i social. Qualunque cosa, purché sia contro il Governo.

Falcomatà e Latella in corteo: la marcia dei reduci del Campo Coni

E poi c’è la cartolina che vale più di mille comizi. In testa al corteo reggino sfilava l’ex sindaco, oggi consigliere regionale del Pd, Giuseppe Falcomatà. Al suo fianco, l’ex Delegato allo Sport della sua Amministrazione, Gianni Latella. Alla vigilia Falcomatà aveva spiegato: “venerdì sarò in piazza perché le ragioni di questo sciopero sono le ragioni di tanta gente che incontro ogni giorno”. E, già che c’era, aveva pure dispensato consigli: “la politica deve ascoltare”.

Il tempismo è da Oscar. Appena due giorni prima, il 18 novembre, il sindaco Francesco Cannizzaro e l’assessore ai Lavori Pubblici Domenica Catalfamo avevano annunciato la ripartenza dei lavori del Campo Coni a partire da lunedì 23 novembre, grazie a nuove risorse trovate dal Comune dopo la perdita dei fondi PINQuA. Il campo scuola di atletica “A. Penna”: l’incompiuta che lega a doppio filo proprio Falcomatà e Latella, simbolo di un’Amministrazione che ha lasciato Reggio in ginocchio.

Gli stessi, per intenderci, del Ponte sul Calopinace: nel 2020 Falcomatà ne annunciava il completamento in 120 giorni, diventati anni, tra stop, ritardi e il celebre bacio alle travi. Poi è arrivato Cannizzaro e, in un paio di mesi, il ponte è stato inaugurato all’alba del 9 ottobre. Ecco: chi non è riuscito a governare dignitosamente una città per due mandati, a unire un ponticello in 10 anni, a completare un campo di atletica permettendo ai ragazzi di fare sport, oggi scende in piazza per spiegare all’Italia come si governa un Paese. È lo specchio più fedele della qualità di questa protesta.

La “maggioranza” delle piazze e quella delle urne

Ogni volta lo stesso copione: maree umane, piazze piene, “la maggioranza del Paese” che si ribella. Poi arrivano i numeri, quelli veri. L’ultimo sondaggio SWG per La7 del 9 novembre dà Fratelli d’Italia primo partito al 28,9%. Quello dell’istituto Noto per Porta a Porta, diffuso ieri, lo conferma al 28%, con il centrodestra davanti al campo largo in entrambe le ipotesi di leadership, Schlein o Conte.

Delle due, l’una. O quella “maggioranza” la sinistra non riesce a convincerla ad andare a votare, oppure i numeri delle piazze vanno contestualizzati e ridimensionati. Mille persone a Reggio sono tante per un corteo, ma non sono una città. E fuori dai cortei c’è un’altra Italia: quella che studia, che lavora anche il venerdì, che vuole il Ponte, che sa che a Gaza c’è una tregua nata dopo l’aggressione terroristica subita da Israele il 7 ottobre 2023. Un’Italia silenziosa, che non sfila e non sventola bandiere, ma che poi nell’urna non premia l’antifascismo urlato che porta a picchiare poliziotti e sfondare le vetrine.

Un campo largo unito solo dal “no”

Anche perché quell’Italia non si fida di un campo largo che trova compattezza solo quando c’è da fare opposizione. Per il resto è un’orchestra in cui ognuno suona uno spartito diverso. Lo si è visto appena tre giorni fa, il 17 novembre, quando la Camera ha approvato in via definitiva il ddl Antisemitismo con 147 sì, 93 no e 5 astenuti: contrari M5S, Avs e quasi tutto il Pd, con i riformisti dem astenuti ed Emanuele Fiano che ha lasciato il partito sbattendo la porta.

Aggiungiamoci le continue ambiguità sul sostegno all’Ucraina, con pezzi di coalizione che quei fondi li taglierebbero volentieri abbandonando Kiev al massacro di Putin, e le spallucce davanti all’Islam radicale. Il quadro è completo. Altro che alternativa di governo: un cartello elettorale tenuto insieme con lo scotch, che il venerdì riempie le piazze e il lunedì si divide in Parlamento.

Loro scioperano il venerdì, Reggio riparte il lunedì

Alla fine, il bilancio di questa giornata è tutto in una data. Oggi la sinistra ha sfilato sul Corso Garibaldi, domani è sabato, dopodomani domenica. E lunedì 23 novembre, mentre qualcuno smaltirà il weekend lungo, al Campo Coni torneranno gli operai. Quelli veri, che lavorano. È la differenza tra chi protesta e chi governa, tra chi sventola bandiere e chi apre cantieri. E stai a vedere che la sinistra è riuscita a compiere l’impresa che sembrava impossibile: far apprezzare il lunedì.