Il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà aderisce allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre e annuncia la propria partecipazione al corteo che attraverserà il Corso Garibaldi a Reggio Calabria. La mobilitazione coinvolgerà il mondo del lavoro pubblico e privato, dalla scuola alla sanità, dalla pubblica amministrazione ai lavoratori degli appalti e dei servizi di supporto, con circa cento manifestazioni tra cortei, presidi e comizi in programma in tutta Italia. Per il consigliere regionale, le ragioni della protesta riguardano direttamente le difficoltà economiche e sociali affrontate quotidianamente da numerose famiglie, con particolare attenzione alle condizioni della Calabria e del Mezzogiorno.. Falcomatà, adesso, nel nuovo ruolo, dispensa anche consigli alla politica. Dicendo, lui, che ha il dovere di ascoltare

Falcomatà: “Quando lavorare non basta più per vivere dignitosamente, la politica ha il dovere di ascoltare”

“Venerdì sarò in piazza perché le ragioni di questo sciopero sono le ragioni di tanta gente che incontro ogni giorno”, dichiara Falcomatà. “Famiglie che con uno stipendio non arrivano più a fine mese, pensionati che vedono i propri assegni perdere valore, giovani costretti a scegliere tra un contratto malpagato e la valigia. Quando lavorare non basta più per vivere dignitosamente, la politica ha il dovere di ascoltare e di lavorare per un cambiamento reale della vita delle persone”.

Un passaggio centrale dell’intervento riguarda la situazione della sanità calabrese, che Falcomatà indica tra le principali emergenze del territorio, insieme alle difficoltà occupazionali e alle carenze dei servizi. “A questi aspetti si uniscono questioni che riguardano il nostro territorio, la Calabria, ed in generale il Mezzogiorno del nostro paese. La sanità pubblica che continua a perdere pezzi, le difficoltà nell’accesso alle cure, le liste d’attesa più lunghe d’Italia, le strutture sanitarie al collasso, con medici ed operatori costretti a fare le capriole per coprire tutte le falle di un sistema che negli ultimi anni è di molto peggiorato. Con la conseguente necessità per tanti cittadini di rivolgersi al settore privato, con costi esosi che molto spesso spingono le persone, soprattutto le più fragili, a rinunciare”.

“C’è una questione di priorità”, prosegue Falcomatà. “Non si può scegliere di aumentare la spesa per il riarmo mentre la sanità pubblica affoga nelle liste d’attesa, la scuola e l’università chiedono investimenti e i servizi per le persone non autosufficienti restano sottofinanziati. Qui in Calabria queste carenze le misuriamo sulla pelle dei cittadini: nelle difficoltà occupazionali, nei viaggi della speranza per curarsi, nei servizi territoriali che mancano, nei nostri ragazzi che partono e non tornano. La sicurezza di un Paese si costruisce non con un continuo bombardamento di spot a mezzo social, ma garantendo il diritto alla salute, all’istruzione, alla casa e a un lavoro sicuro”.

Giovani, precarietà e diritto alla casa: le richieste per il Mezzogiorno

Un’attenzione particolare viene riservata alle difficoltà dei giovani nel costruire il proprio futuro in Calabria, tra occupazione precaria, costi dell’istruzione e accesso al mercato immobiliare. Falcomatà richiama anche le condizioni del personale scolastico e la necessità di maggiori risorse per la formazione e la ricerca. “Penso ai giovani – aggiunge – che faticano a trovare un lavoro stabile, a pagarsi gli studi e a trovare una casa a un prezzo accessibile. E penso a chi lavora nella scuola, docenti, personale educativo e Ata, che da anni chiede risorse adeguate per l’istruzione e la ricerca. Contrastare la precarietà, garantire il diritto allo studio e il diritto all’abitare non sono concessioni: sono le condizioni minime perché i nostri ragazzi possano costruirsi un futuro qui, senza essere costretti ad andare via”.

Nel concludere il proprio intervento, Falcomatà ribadisce la necessità che la legge di bilancio metta al centro le esigenze economiche e sociali dei cittadini, con interventi sui redditi, sul costo dell’energia, sulla qualità dei servizi pubblici e sulle opportunità per le nuove generazioni. Il sostegno allo sciopero generale della CGIL si inserisce, secondo il consigliere regionale, in una richiesta più ampia di attenzione verso le condizioni materiali delle famiglie e il futuro del territorio calabrese. “La legge di bilancio – conclude – deve ripartire dai bisogni reali delle persone. Per questo sostengo convintamente lo sciopero indetto dalla CGIL e venerdì sarò in corteo, sul Corso Garibaldi, insieme a chi chiede salari giusti, servizi pubblici all’altezza, carburanti e bollette commisurate agli stipendi, e soprattutto una prospettiva per i più giovani che provano a costruirsi un futuro in Calabria”.