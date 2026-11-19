Sei manifestazioni in Calabria per lo sciopero generale di venerdì 20 novembre, con cortei e concentramenti nelle principali città della regione. Lo SPI CGIL Calabria chiama alla mobilitazione pensionate, pensionati, lavoratori, studenti e cittadini per sostenere le rivendicazioni sindacali sulla tutela delle pensioni, sul lavoro, sulla sanità pubblica, sulla scuola e sul welfare. L’organizzazione delle iniziative è stata al centro dell’attivo regionale delle pensionate e dei pensionati dello SPI CGIL, che si è svolto a Lamezia Terme alla presenza dei dirigenti sindacali. Il confronto ha rappresentato un momento di preparazione in vista della giornata di protesta, durante il quale sono state approfondite le ragioni della mobilitazione e ripercorse le battaglie sindacali che hanno portato alla conquista di diritti oggi, secondo il sindacato, sempre più spesso considerati alla stregua di privilegi. Al centro delle critiche anche le scelte del Governo e i contenuti della legge di bilancio, ritenuta penalizzante soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Le ragioni della protesta: pensioni, sanità e welfare

A spiegare le motivazioni della partecipazione dei pensionati allo sciopero è stato il segretario generale dello SPI CGIL Calabria, Carmelo Gullì, che ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà economiche e sociali affrontate da una parte significativa della popolazione anziana. “Di motivi per essere in piazza i pensionati ne hanno tanti – ha spiegato il segretario generale Carmelo Gullì –. Sono tra coloro che pagano di più per avere di meno. Le pensioni, infatti, non sono state rivalutate e le leggi sulla non autosufficienza e sull’invecchiamento attivo non sono state rifinanziate. Rimangono due scatole vuote con tanti buoni propositi”. La protesta, secondo lo SPI, riguarda quindi non soltanto il potere d’acquisto delle pensioni, ma anche la necessità di garantire risorse e strumenti adeguati per l’assistenza alle persone non autosufficienti e per le politiche dedicate all’invecchiamento attivo.

La mobilitazione è stata preceduta da un’intensa attività organizzativa nei territori, con assemblee e incontri finalizzati a coinvolgere pensionati e cittadini. “In queste settimane – ha aggiunto Gullì – abbiamo tenuto circa 30 assemblee sui territori, oltre a volantinaggi e incontri. Il vento sta cambiando e a dirci di non cedere alla rassegnazione sono proprio i giovani. Lo SPI sostiene le loro battaglie per il diritto allo studio e all’abitare e si oppone ai ripetuti tentativi di distruggere la sanità pubblica e la scuola pubblica. Chiediamo lavoro sicuro e dignitoso, difendiamo il welfare pubblico e chiediamo di investire sulla pace e non sul riarmo”. Un intervento che evidenzia la volontà del sindacato dei pensionati di sostenere anche le rivendicazioni delle nuove generazioni, collegando la difesa dei diritti sociali alle condizioni del lavoro e all’accesso ai servizi pubblici.

Trotta: “Questa legge di bilancio colpisce i più fragili”

All’attivo regionale è intervenuto anche il segretario generale della CGIL Calabria, Gianfranco Trotta, che ha invitato alla partecipazione allo sciopero e sottolineato l’impegno organizzativo richiesto dalla presenza contemporanea in sei piazze calabresi. “Mai avevamo messo su per uno sciopero un’organizzazione come quella del 20 novembre. Sei piazze sono tante e rappresentano per noi un grande impegno che rispecchia le preoccupazioni per l’operato di questo governo e per questa legge di bilancio che ancora una volta colpisce i più fragili”. A concludere i lavori è stato Francesco Palaia, dello SPI CGIL nazionale, che ha invitato “a non cedere alla stanchezza. In ballo oggi c’è la difesa della democrazia. Si può parlare di una vera e propria emergenza democratica nella quale gli spazi di libertà sono sempre più compromessi”. Le dichiarazioni hanno accompagnato il confronto tra dirigenti, pensionate e pensionati sui principali temi della giornata di mobilitazione.

Sciopero generale del 20 novembre: orari e percorsi dei cortei in Calabria

Le manifestazioni interesseranno tutte e cinque le province calabresi, con un ulteriore appuntamento a Lamezia Terme. A Catanzaro il concentramento è previsto alle ore 9:30 in piazza Matteotti, da dove partirà il corteo diretto a piazza Luigi Rossi. A Cosenza l’appuntamento è fissato alle ore 9 in piazza Zumbini, con la partecipazione del segretario generale della Fillea CGIL nazionale, Antonio Di Franco. A Reggio Calabria i manifestanti si ritroveranno alle ore 9:30 in piazza Duomo, mentre la partenza del corteo è programmata per le ore 10, con conclusione in piazza De Nava. Alla manifestazione reggina prenderà parte il segretario generale della CGIL Calabria, Gianfranco Trotta.

A Vibo Valentia il concentramento è previsto alle ore 9 in piazza Garibaldi, con partenza del corteo alle ore 10 da corso Umberto I verso corso Vittorio Emanuele III. Il comizio si terrà alle ore 11 in piazza Municipio, alla presenza del segretario nazionale della Filctem CGIL, Ilvo Sorrentino. A Crotone l’appuntamento è alle ore 9:30 in piazzale Nettuno, con partenza del corteo alle ore 10:30 e successivo comizio in piazza della Resistenza. A Lamezia Terme, infine, il concentramento è fissato alle ore 9:30 in via Leonardo da Vinci. Il corteo partirà alle ore 10:30 in direzione di corso Nicotera, dove alle ore 11:30 è previsto il comizio conclusivo nell’isola pedonale.

Lo SPI CGIL Calabria invita pensionati, cittadini e studenti a partecipare alle sei iniziative per esprimere le proprie rivendicazioni e sostenere le battaglie per i diritti sociali, il lavoro e i servizi pubblici. L’obiettivo dichiarato dal sindacato è dare una grande prova di democrazia e partecipazione, testimoniando il desiderio di riscatto e la fiducia nel futuro. A sintetizzare il messaggio della mobilitazione è lo slogan “il futuro è adesso”.