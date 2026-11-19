Emanuele Fiano, ex deputato e presidente di Sinistra per Israele, lascia il Pd dopo il voto contrario espresso da quello che è ormai il suo ex partito al Ddl Antisemitismo. “È un giorno doloroso. Difficile. Ma non posso rimanere – ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera – Devo lasciare casa mia. Dopo che il mio partito non ha votato a favore del ddl antisemitismo è stato superato un limite invalicabile. La mia scelta è sofferta ma meditata“.

Fiano non lascerà la politica. “Non andrò né con Calenda né con Renzi. Sono e rimango nel centrosinistra“, dice a Repubblica. Il segretario del Pd Elly Schlein aveva tentato di dissuaderlo ma per Fiano “la legge si doveva approvare anche con i nostri voti“. “Magari il testo del ddl poteva essere migliorato – dice a Repubblica – ma come ha spiegato la senatrice a vita Liliana Segre, il testo non mostra reali criticità. Il fatto che il più grande partito del centrosinistra in Europa non approvi un testo sull’antisemitismo per me è un limite invalicabile, crea una distanza incolmabile“.

Per l’ex dem, il Pd ha votato contro “perché c’è una drammatica sovrapposizione tra l’andamento dell’antisemitismo a le vicenda di Gaza che ha fatto sì che l’unica traduzione che è stata diffusa a sinistra è che si voglia chiudere la bocca ai critici di Israele – dice a La Stampa – Mi sento tra due fuochi: da una parte c’è chi mi attacca da sinistra, dice che sono filo Netanyahu, dall’altra c’è chi nel mondo ebraico pensa che io sia un amico dei nemici di Israele“.

A Libero, Fiano sottolinea che “la lotta all’antisemitismo non si può abbandonare, è nel dna del progressismo democratico” e aggiunge: “credo che il peccato sul no al decreto contro l’antisemitismo sia stato decidere di semplificare. La norma è stata letta male, interpretata come la volontà di chiudere la bocca ai critici di Netanyahu, ma non era così“.

“Io penso che il Pd avrebbe dovuto scegliere un ordine di priorità diverso su quel provvedimento. E’ certo – conclude Fiano con Il Foglio – che in questo momento i rapporti tra la sinistra e una parte consistente della comunità ebraica siano molto difficili. C’è una marea di ebrei che hanno sempre votato Pd e mi scrivono che non lo voteranno più. Io penso che questo sia un gravissimo errore, perché questa storia è dentro la storia della sinistra”.