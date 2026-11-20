Sciopero generale della Cgil a Messina, con il corteo partito questa mattina da piazza Antonello per attraversare le principali strade del centro cittadino. Una giornata di mobilitazione dedicata ai temi del lavoro, dei salari, della sanità pubblica e dei diritti sociali, nella quale trova spazio anche la solita protesta contro il Ponte sullo Stretto. La manifestazione si inserisce nello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per oggi, organizzato sotto lo slogan “Il futuro è adesso”. Al centro della mobilitazione le richieste di maggiori tutele per i lavoratori, stipendi e pensioni più alti, un sistema fiscale più equo, il contrasto al carovita e maggiori investimenti nei servizi pubblici.

Sciopero Cgil a Messina, il corteo da piazza Antonello

Il concentramento della manifestazione provinciale è stato fissato a piazza Antonello, punto di partenza del corteo che attraversa il centro di Messina lungo corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e via Garibaldi, con conclusione prevista in piazza Unione Europea. Il segretario generale della Cgil Messina, Pietro Patti, ha sottolineato “la necessità di politiche economiche capaci di mettere al centro le esigenze delle persone, con particolare attenzione ai salari, alle pensioni, alle condizioni di vita e alle opportunità per le nuove generazioni”.