Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala ma resta primo: arretra Vannacci, il campo largo è la prima coalizione | DATI

Il centrosinistra resta davanti al centrodestra, ma il distacco tra le due coalizioni si riduce. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico SWG per La7, diffuso lunedì 9 novembre 2026, che fotografa gli orientamenti di voto degli italiani e le variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Fratelli d’Italia si conferma nettamente il primo partito con il 28,9%, pur registrando una lieve flessione, mentre il Partito Democratico guadagna terreno e raggiunge il 20,8%. In crescita anche Forza Italia e Lega, mentre Futuro Nazionale registra il calo più marcato della settimana.

Sondaggi SWG, centrosinistra al 44,9% e centrodestra al 44%: distacco di appena 0,9 punti

Il dato più significativo riguarda il confronto tra le due principali coalizioni. Secondo SWG, il centrosinistra raggiunge il 44,9%, perdendo lo 0,1% rispetto alla precedente rilevazione. Il centrodestra sale invece al 44%, con una crescita dello 0,2%. La distanza tra i due schieramenti si attesta dunque ad appena 0,9 punti percentuali. Si tratta di un confronto particolarmente ravvicinato, con il centrosinistra che mantiene un leggero vantaggio nelle intenzioni di voto rilevate dall’istituto.

Fratelli d’Italia primo partito al 28,9%, il PD sale al 20,8%

Nella classifica dei singoli partiti, Fratelli d’Italia conserva saldamente il primato nazionale con il 28,9%, nonostante una diminuzione di 0,1 punti percentuali. Alle sue spalle si conferma il Partito Democratico, che sale al 20,8%, guadagnando 0,2 punti. Il divario tra i due partiti è quindi di 8,1 punti percentuali. Stabile il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 12,6%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Anche Alleanza Verdi e Sinistra mantiene invariato il proprio consenso, fermandosi al 6,2%. Nel campo del centrosinistra, la lista Italia Viva-C.RIF. è indicata al 2,2%, senza variazioni, mentre +Europa scende all’1,2%, perdendo 0,1 punti. La voce Altri CSX si attesta all’1,9%, con una flessione di 0,2 punti.

Centrodestra, crescono Lega e Forza Italia. Sud chiama Nord all’1,1%

Nel centrodestra, a fronte della lieve flessione di Fratelli d’Italia, si registra una crescita degli altri principali partiti della coalizione. Forza Italia raggiunge il 7,3%, guadagnando 0,1 punti percentuali, mentre la Lega sale al 5,7%, con un incremento di 0,2 punti. Segno positivo anche per Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca, che si attesta all’1,1%, registrando una crescita di 0,1 punti percentuali rispetto alla settimana precedente. In lieve calo, invece, Noi Moderati, che scende all’1%, perdendo 0,1 punti.

Futuro Nazionale al 5,5%: il calo più consistente del sondaggio

Tra i dati della rilevazione SWG spicca la flessione di Futuro Nazionale, la formazione politica di Roberto Vannacci, che si attesta al 5,5%, perdendo 0,3 punti percentuali. È la diminuzione più consistente tra quelle riportate nelle tabelle del sondaggio del 9 novembre. Futuro Nazionale rimane comunque sopra la soglia del 5% nelle intenzioni di voto. Cresce invece Azione con Spazio Pubblico, che raggiunge il 3,2%, con un incremento di 0,1 punti. La categoria Altre liste si attesta al 2,4%, anch’essa in crescita di 0,1 punti percentuali.

Sondaggi politici del 9 novembre 2026: tutti i partiti e le percentuali

Di seguito i dati completi degli orientamenti di voto rilevati da SWG per La7, con le variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Partito o lista Consenso Variazione Fratelli d’Italia 28,9% -0,1 Partito Democratico 20,8% +0,2 Movimento 5 Stelle 12,6% Invariato Forza Italia 7,3% +0,1 Verdi-Sinistra 6,2% Invariato Lega 5,7% +0,2 Futuro Nazionale 5,5% -0,3 Azione con Spazio Pubblico 3,2% +0,1 Altre liste 2,4% +0,1 Italia Viva-C.RIF. 2,2% Invariato Altri CSX 1,9% -0,2 +Europa 1,2% -0,1 Sud chiama Nord 1,1% +0,1 Noi Moderati 1,0% -0,1

Sondaggio SWG, il 29% degli intervistati non esprime una preferenza

Un altro dato rilevante riguarda gli elettori che non indicano una preferenza di voto. Secondo la rilevazione, la quota di chi non si esprime è pari al 29%. L’indagine è stata realizzata da SWG S.p.A. per La7 S.p.A. attraverso una metodologia mista CATI-CAMI-CAWI, su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. Le interviste sono state effettuate tra il 4 e il 9 novembre 2026, coinvolgendo 4.198 persone non rispondenti. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dichiarato è del 2,8%, con un livello di confidenza del 95%. Le percentuali rappresentano pertanto una stima degli orientamenti di voto al momento della rilevazione e non una previsione certa dei risultati elettorali.