Lunedì 23 novembre è prevista la ripartenza dei lavori al Campo CONI di Modena, a Reggio Calabria, un’opera rimasta a lungo bloccata dopo la perdita delle originarie coperture finanziarie del programma PINQuA. L’annuncio segna un nuovo passaggio nel percorso di recupero dell’impianto sportivo, al centro di una vicenda amministrativa che ha comportato disagi per i residenti del quartiere e reso necessario il reperimento di ulteriori risorse economiche. A esprimere soddisfazione per la ripresa dell’intervento sono i consiglieri comunali di Forza Italia Giuseppe Eraclini, Rocco Lascala, Paolo Paviglianiti e Antonino Zimbalatti, che attribuiscono al sindaco Francesco Cannizzaro il merito di aver individuato una soluzione per superare le difficoltà finanziarie e amministrative. Secondo gli esponenti azzurri, il risultato è stato raggiunto attraverso nuove disponibilità finanziarie, un’apposita variazione di Bilancio e il coordinamento tra gli uffici comunali competenti, i progettisti e la direzione del cantiere, con il contributo dell’assessore ai Lavori pubblici Mimma Catalfamo.

La ripartenza del Campo CONI dopo la perdita dei fondi PINQuA

Per il gruppo consiliare di Forza Italia, la riattivazione del progetto rappresenta soprattutto il superamento di una situazione che rischiava di compromettere definitivamente il completamento dell’impianto. I consiglieri sottolineano il ruolo svolto dall’amministrazione comunale nella ricerca di nuove coperture economiche e nella riorganizzazione delle attività necessarie a consentire la ripresa dei lavori. “C’è una differenza sostanziale tra prendere atto delle difficoltà e assumersi la responsabilità di superarle. Francesco Cannizzaro ha dimostrato di appartenere alla seconda categoria. Dinanzi alla perdita delle originarie coperture PINQuA, ha individuato una soluzione concreta, imprimendo all’intera macchina comunale l’impulso necessario per rimettere in movimento un’opera che rischiava di rimanere incompiuta. È questa l’autorevolezza che chiediamo a chi governa: trasformare gli impedimenti in decisioni e queste ultime in risultati”, dichiarano Eraclini, Lascala, Paviglianiti e Zimbalatti. La riprogrammazione dell’intervento consentirà, secondo quanto riferito dagli esponenti di maggioranza, di affrontare anche alcune delle conseguenze del prolungato stato di abbandono dell’area, con particolare attenzione alle condizioni degli spazi esterni e alle esigenze dei cittadini che quotidianamente frequentano la zona.

Viabilità, illuminazione e sicurezza: gli interventi per il quartiere Modena

Una delle priorità indicate dai consiglieri riguarda il miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità delle aree circostanti il Campo CONI, interessate dai disagi provocati dal prolungato blocco del cantiere. L’attenzione è rivolta in particolare alla percorribilità delle strade, alla sicurezza dei pedoni, all’illuminazione e al ripristino del decoro urbano, in un contesto frequentato da studenti, famiglie, operatori sanitari e cittadini che usufruiscono dei numerosi servizi presenti nel quartiere. Per Forza Italia, il recupero della struttura sportiva deve procedere insieme alla riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, così da produrre benefici anche per chi vive e lavora nella zona. “La sicurezza dei pedoni, la percorribilità delle strade, l’illuminazione e il ripristino del decoro sono esigenze che reclamavano risposte urgenti. Parliamo di un contesto urbano frequentato quotidianamente da studenti, famiglie, operatori sanitari e cittadini che accedono ai numerosi servizi presenti nella zona. Restituire ordine e funzionalità a questi spazi significa migliorare concretamente la vita delle persone. Il Sindaco ha avuto il merito di affrontare la questione nella sua interezza, collegando il futuro dell’impianto alla rigenerazione del tessuto circostante”, affermano i consiglieri comunali.

Una pista a otto corsie per l’atletica reggina

Il progetto di recupero del Campo CONI guarda anche al futuro delle attività sportive cittadine, con la previsione di una pista di atletica a otto corsie e delle ulteriori dotazioni previste per l’impianto. Una volta completata, la struttura potrà offrire nuove opportunità agli atleti e alle società sportive reggine, favorire la partecipazione dei giovani e contribuire ad accrescere la capacità della città di ospitare manifestazioni sportive. Per gli esponenti di Forza Italia, il rilancio dell’impianto costituisce dunque un intervento che unisce la riqualificazione urbana allo sviluppo dello sport e alla valorizzazione del territorio. Nel concludere il loro intervento, i consiglieri ribadiscono il sostegno politico all’operato del sindaco e alla linea amministrativa adottata per superare le difficoltà incontrate dal progetto. “La vicenda del Campo CONI testimonia il valore di una guida capace di coniugare visione e concretezza. Al Siindaco Cannizzaro riconosciamo il coraggio delle scelte, la tenacia nell’affrontare situazioni complesse e la volontà di imprimere a Reggio Calabria un passo diverso. Il gruppo consiliare di Forza Italia condivide pienamente questa impostazione: responsabilità nelle decisioni, unità nell’azione e risultati verificabili. È su queste basi che intendiamo contribuire alla crescita della comunità reggina”.