Mistero risolto. Effetto sorpresa terminato. Ma la curiosità ha lasciato spazio alla soddisfazione per un’altra bella notizia. Il Sindaco Francesco Cannizzaro ha svelato la nuova opera incompiuta su cui, dopo il Ponte Calopinace, ha messo mano in modo concreto e fattuale: è il Campo Coni! Da lunedì partiranno ufficialmente i lavori di una struttura importante, storica e fondamentale della città, abbandonata da troppo tempo a cantiere aperto per via di fondi che – come al solito – erano stati persi. Non si tratta, infatti, di Fondi PINQUA, ma di nuovi fondi. La nuova amministrazione ne ha trovati di nuovi e, come da abitudine da quando si è insediata, ha deciso di annunciare la novità dopo aver avuto la certezza della disponibilità delle risorse. Il costo complessivo è di circa 4,6 milioni di euro. Ad annunciare i dettagli, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Alvaro, il primo cittadino di Reggio Calabria e l’Assessore al ramo Mimma Catalfamo.

“Abbiamo individuato le risorse e dato vita al percorso amministrativo, anche nel rapporto con la ditta” ha esordito Cannizzaro. “Ringrazio i dirigenti, anche chi si è adattato ai nuovi ritmi della nuova Amministrazione, e ringrazio gli operatori. Ringrazio pure Mimma Catalfamo e anche tutti gli Assessori che – seppur silente – stanno facendo un grande lavoro. Silente perché a noi piace comunicare le cose quando sono realizzate oppure quando fissiamo un un inizio e anche una fine, come in questo caso. Infatti non solo oggi annunciamo di aver trovato i fondi, ma annunciamo anche che i lavori per il campo Coni partiranno questo lunedì, 23 novembre, alle ore 7. Parliamo di lavori di ripristino della normalità? Non dovrebbe essere normalità, ma alle nostre latitudini è un’eccezione, che però non deve diventare regola, perché per noi le regole sono altre”.

“Sono contento di annunciare questo risultato, perché diamo una risposta concreta al mondo dello sport e diamo una risposta anche a una periferia che poi non è così periferica. Da pochi mesi guidiamo la città e dall’inizio abbiamo detto che il nostro obiettivo è ripristinare la normalità, intanto, ma contestualmente anche veicolare la città verso i palcoscenici che Reggio merita. In tal senso il campo Coni può essere considerata un’altra medaglia al valore. Il merito non è mio, ma di tutta la squadra che lavora dietro” ha aggiunto.

“Ho fatto un tour nelle scuole e, tra le domande che gli studenti mi hanno posto, la più frequente è quella legata al campo Coni. Per noi lo sport è vita, anche se il Coni non è solo sport, ma anche spirito aggregativo. Puntiamo ad avere una pista a 8 corsie. Non è facile e non è stato facile, ma l’obiettivo è sempre puntare a traguardi ed eventi di livello nazionale, perché sarà una struttura all’avanguardia. Per il Coni i fondi li abbiamo già trovati, ma l’obiettivo è trovarne altri anche per tante altre opere, e lo faremo. E’ nostra premura – ha precisato ancora – organizzare una conferenza stampa da qui a breve rispetto alla situazione che abbiamo trovato, senza nessuna polemica, ma dobbiamo spiegare ai cittadini da dove stiamo partendo. Non sono solo i PINQUA, ma questa città ha perso tante linee economiche, accumulandole tutte cubano tanti numeri”.

“Quello scempio – ha continuato il Sindaco – che abbiamo riscontrato nella parte esterna ha creato non pochi disagi a ragazzi, giovani, senza illuminazione, e questo ha dato la possibilità a quei pochi cretini e sciacalli di continuare a conferire rifiuti in diverse aree della città, ma anche su questo vi daremo notizie nelle prossime ore, perché è un fenomeno che dobbiamo aggredire. La bruttura attrae altra bruttura, il degrado porta degrado, dove c’è pulizia c’è più ordine. Da lunedì vi diremo anche il giorno esatto, il mese, in cui concluderemo e inaugureremo”. E qui arriva la battuta di Catalfamo: “non all’alba” ha scherzato l’Assessore rispetto all’orario di inaugurazione del Ponte sul Calopinace, che fu al mattino presto. “Possiamo farlo a mezzanotte” ha replicato il Sindaco. “Scherzi a parte – ha aggiunto – sarà una inaugurazione speciale”.

Catalfamo: “costo complessivo di 4,6 milioni, ci saranno 8 corsie”

Dopo il Sindaco, è intervenuto anche l’Assessore Catalfamo, che ha dato dettaglio dei costi e dei lavori: “abbiamo dovuto fare delle scelte. Il costo complessivo iniziale è di 4,6 milioni di euro, non raggiungeva i 5. Priorità alla parte esterna, inizieremo da lì, mentre sulla parte interna abbiamo preferito privilegiare lo standard qualitativo dell’impianto, mantenendo la modifica progettuale presente in corso d’opera, con le 8 corsie e il tappetino più performante per l’atletica leggera. L’obiettivo su cui abbiamo lavorato è quello dell’omologazione. Abbiamo approvato una perizia di variante, che ha un elenco di lavori, un computometrico, un elenco prezzi, e quindi abbiamo tutto chiaro cosa è stato fatto. Tra le situazioni di maggiore criticità c’è stata la demolizione dei marciapiedi, quelli che sono stati demoliti verranno ricostruiti, quelli che non sono stati demoliti verranno demoliti perché saranno allargati. Sarà ripristinato il tappetino, allargata la corsia. Di tutte le caratteristiche tecniche è ben chiaro l’oggetto di una perizia che segue il codice degli appalti, ora non sfugge niente”.