Ponte sul Calopinace, c’è una runner d’eccezione: il prefetto Vaccaro si presenta in pantaloncini e cappellino rosa

Il Ponte sul Calopinace sarà particolarmente apprezzato dai reggini per delle lunghe passeggiate dal centro alla periferia Sud, e viceversa, ma anche per qualche corsetta. Il Parco Lineare Sud da una parte e il Lungomare cittadino dall’altra, sono finalmente uniti in una continuità di 5 km che farà piacere ai runner che, fino a ieri, erano costretti a fare marcia indietro in un verso o nell’altro. E a proposito di sportivi, all’inaugurazione del Ponte sul Calopinace di quest’oggi è arrivata una runner d’eccezione.

Siamo abituati a vederla in abiti eleganti, con classe e stile che si addicono al ruolo di prefetto della Città di Reggio Calabria, ma la dott.ssa Clara Vaccaro ha sorpreso tutti presentandosi con maglietta e pantaloncini da allenamento e cappellino rosa. Il prefetto Vaccaro, infatti, è appassionata di atletica e si tiene in forma con il jogging mattutino e ha deciso di unire il suo allenamento con la cerimonia. In un simpatico siparietto con il sindaco Cannizzaro, che durante il suo discorso ha scherzato sul fatto di non averla riconosciuta, ha dichiarato: “adesso vado a cambiarmi per andare a lavoro“.