Indomabili! La Domotek Volley rimonta Brescia: tie-break per cuori forti, Lazzaretto firma la seconda vittoria amaranto! | FOTO

Dopo il successo per 2-3, maturato in un intenso tie-break, all’esordio esterno contro Pineto, la Domotek Volley Reggio Calabria affronta Brescia, detentrice della Supercoppa Italiana di Serie A2, vinta a inizio stagione proprio contro Pineto. Superfluo sottolineare come il calendario abbia riservato un inizio di stagione piuttosto arduo ai reggini, un vero e proprio battesimo del fuoco per una matricola che si affaccia, per la prima volta nella sua giovanissima storia, alla Serie A2.

Un match intenso e vibrante, emozionante come solo la Domotek Volley ci ha abituato a vedere in questi anni. Primi due set di Brescia, poi il sussulto d’orgoglio dei reggini e dell’intero PalaCalafiore che permette di allungare il match al tie-break. Nel 5° set la Domotek ne ha di più e vince al tie-break una battaglia per cuori forti.

1° Set

Inizio in salita per i reggini che firmano il primo punto, fra il tripudio degli oltre 2000 del PalaCalafiore, poi subiscono un parziale da Brescia e devono mettersi sotto per recuperare. Qualche errore di Brescia al servizio rende la vita più facile fino al 7-7. Gara punto a punto, con i reggini davanti fino al 21-20. Nel finale Brescia ne ha di più: break 21-23, la Domotek fa in tempo a segnare un ultimo punto, ma si arrende 22-25.

2° Set

Secondo set parecchio duro, il pubblico reggino dovrà farci l’abitudine. Punto a punto fino al 10-10, poi Brescia prende il largo sul 10-13 e mantiene un buon margine fino al massimo vantaggio di +5 (13-18) che la Domotek Volley prova a ricucire senza successo. Il finale, infatti, è la fotocopia del primo set: la Domotek arriva fino al 21-23, Brescia firma il 21-24, i reggini evitano il primo set point, non quello successivo per il 22-25.

3° Set

Buon inizio di terzo set della Domotek che sale subito sul 3-1, poi qualche errore gratuito in battuta permette a Brescia, che di aiuti non ne ha certo bisogno, di ricucire in fretta. Il muro reggino funziona a singhiozzo, Brescia punisce ogni errore o situazione di mismatch con efficace cinismo e sull’8-11 mister Polimeni è costretto al timeout per riorganizzare le idee e spezzare il buon momento ospite. La Domotek esce bene dalla pausa, accorcia il gap, ma Brescia torna avanti 11-14. Bravi i reggini a non demordere, al netto di qualche errore: con un gran muro Sen-Presta, si torna in parità sul 16-16 e nell’azione successiva gli amaranto tornano avanti 17-16.

Anche il PalaCalafiore entra in partita e i suoi decibel servono perchè Brescia non solo rimonta, ma sale anche sul 23-24. Un attacco vincente, fra il tripudio reggino, segna il 24-24 che disinnesca il primo match point. Un errore da ambo i lati, prima Brescia in attacco, poi Boyko in battuta, porta il punteggio sul 25-25 prima, sul 26-26 poi. La Domotek, sospinta dalle urla del PalaCalafiore, chiude i giochi sul 28-26.

4° Set

Galvanizzata dall’aver vinto il set precedente, la Domotek Volley approccia alla grande il quarto periodo di gioco. Gli amaranto spaccano la gara in avvio con un break che porta il punteggio sull’8-2. Brescia tenta di rientrare ma i ragazzi di mister Polimeni tengono botta e sul 14-7 gli ospiti devono chiamare la pausa per provare a restare attaccati alla gara. Brescia esce discretamente dal timeout, ma dall’altra parte c’è tutta un’altra Domotek rispetto ai primi due set. I reggini frenano subito il timido tentativo di rimonta ospite portandosi sul 21-13.

Brescia ha un sussulto di orgoglio, torna sotto sul 23-18, disinnesca 3 set point, costringe mister Polimeni al time-out, ma non può nulla contro la schiacciata di Iervolino che vale il tie-break sul 25-21.

5° Set

Al tie-break conta ogni goccia di sudore, ogni energia rimasta. Brescia parte bene, mette due lunghezze di vantaggio e prova a mantenerle, ma dall’altra parte sale in cattedra capitan Laganà che, insieme a un muro di Sen, permettono di ristabilire la parità sull’8-8. Brescia torna avanti di due, la Domotek riporta la gara sul 10-10. De Santis compie un miracolo sull’11-10 permettendo a Sen una nuova parità. Finale per cuori forti. La Domotek sale sul 13-11 con una staffilata clamorosa di Sen. Lazzaretto schiaccia il 14-11. Dopo due miracoli della difesa di Brescia, è lo stesso Lazzaretto a chiudere i conti sul 15-11 che regala la seconda vittoria alla Domotek!