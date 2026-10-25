Domotek Volley-Brescia, da sotto canestro a sotto… rete: il centro della Viola, Leo Marini, tifoso d’eccezione

Siamo abituati a vederlo battagliare sotto canestro, per la verità anche a sparare triple da oltre l’arco, ma questa volta ha esagerato. Si è allontanato talmente tanto dall’area che è finito sugli spalti… della pallavolo. E in quanto ad altezza, con i suoi oltre 2 metri, non avrebbe di certo nulla da invidiare ai giocatori in campo. Parliamo di Leonardo Marini, centro della Viola Reggio Calabria, tifoso d’eccezione al PalaCalafiore durante Domotek Volley-Brescia.

Il centro neroarancio, vittorioso ieri insieme ai suoi compagni contro Omegna, si è concesso un pomeriggio di relax da tifoso, insieme alla compagna, per sostenere gli amaranto in questo ‘gemellaggio’ fra Viola e Domotek già cementificato dalla scorsa stagione con diversi giocatori di entrambe le squadre presenti, come tifosi d’eccezione, a sostenersi a vicenda.