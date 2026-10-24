Omegna-Viola, 2° QT: gara combattuta, qualche errore, neroarancio costretti a inseguire

Bene in trasferta, male in casa. Un trend da confermare, l’altro da stravolgere. Questa sera tocca mettere testa, cuore e grinta sul primo obiettivo. La Viola torna in trasferta, sul campo di Omegna, per il terzo appuntamento esterno della stagione che, fin qui, vede i neroarancio con 2 vittorie in 2 gare, score diametralmente opposto al rendimento casalingo (2 sconfitte in 2 gare, ndr). Obiettivo: cancellare il ko contro Orzinuovi e mettere punti importanti in cascina contro un avversario che non ha mai vinto in stagione. StrettoWeb seguirà Omegna-Viola con il suo LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 2° QT Iniziano i secondi dieci minuti di gioco. Primi 2 per Calvellini, la Viola rimette la gara in parità (17-17). Sottomano reverse di Angelucci (19-17). Markovic colpisce da 3! (19-20). Clark pesca un fallo in penetrazione, due liberi per lui: dentro il primo, fuori il secondo (19-21). Tripla di Calvellini, on fire il numero 16! (19-24). Floater di Balanzoni (21-24). Tripla di Donadoni, trova facilità dall’arco la Viola (21-27). Si mette in proprio Contento: due dalla media (23-27). Obinna Odah , rimbalzo offensivo e due punti. Male male la Viola sotto canestro (25-27). Due con fallo per capitan Balanzoni: libero extra dentro (28-27). Misters dalla media, realizza (30-27). Diouf da sotto, bravo a ricevere e metterne due, quasi pesca anche il fallo (30-29). Sbaglia da sotto Donadoni, palla che resta in mano ai reggini, riapertura per Love che spara da 3 e realizza! (30-32). Balanzoni in lunetta: 0/2. Guerra in lunetta: 1/2 (31-32). Troppi falli per la Viola, Omegna fin qui ha trasformato poco, ma questa volta Misters in lunetta fa 2/2 (33-32).

Fine 1° QT - Viola sotto 17-15 Si comincia. Coach Carrea schiera: Romeo, Love, Donadoni, Taflaj e Diouf. Perde palla Love, Misters sul ribaltamento ne mette 2 (0-2). Romeo realizza (2-2). Morandotti realizza (4-2). Due per Guerra (6-2). Love realizza (6-4). Primi 4 minuti non brutti, di più. Fallo su Morandotti che va in lunetta: 2/2 (8-4). Taflaj fa saltare l’avversario, 2 da sotto (8-6). Morandotti, rimbalzo offensivo e tap-in, ma la Viola deve necessariamente essere più presente sotto canestro (10-6). Romeo, gran movimento e due punti (10-8). Tripla di Guerra (13-8). Bomba di Misters e timeout Viola (16-8). Due punti per Love (16-10). Recupera palla Love, si fa tutto il campo e ne mette 2 con contatto (16-12). Obinna Odah stoppato fallosamente da Marini: 1/2 (17-12). Tripla di Calvellini, gran giocata (17-15). Stoppatona di Abati Tourè su Contento. Sfiora un’altra tripla clamorosa Calvellini, finisce qui il primo quarto.