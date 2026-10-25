Domotek Volley-Brescia, al PalaCalafiore debutta la kiss cam: baci e tenerezze sugli spalti

Baci e tenerezze sugli spalti del PalaCalafiore, sotto il segno del grande volley. La Domotek Volley fa il suo debutto casalingo contro Brescia, squadra detentrice della Supercoppa Italia di Serie A2, in una sfida dall’alto tasso tecnico e dall’importante componente emozionale. E a proposito di emozioni, al PalaCalafiore regna il sentimento per eccellenza: l’amore! Non solo quello per la pallavolo, anche quello fra le persone.

In occasione di Domotek Volley Reggio Calabria-Brescia ha fatto il suo debutto la kiss cam, la celebre telecamere del bacio, resa famosa nello sport USA e che celebra l’amore fra le coppie sportive (e ogni tanto filma anche qualche clamoroso tradimento!). Sarà una stagione di dolcezza al PalaCalafiore: di sicuro sugli spalti, speriamo anche in campo.