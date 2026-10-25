Il pubblico della Domotek Volley è il migliore d’Italia! I tifosi amaranto premiati con il premio Kilgour | FOTO

Il pubblico di Reggio Calabria è il migliore d’Italia. Potremmo tranquillamente dire “lo sapevamo già“. Chi vive il PalaCalafiore ogni domenica conosce bene il calore, la correttezza e il tifo dei supporter amaranto. Adesso però, non è solo una sensazione: è messo nero su bianco ed è certificato in tutta Italia. La Lega Pallavolo ha, infatti, premiato il pubblico reggino con il Premio “Kirk Kilgour”.

Il riconoscimento è stato istituito per premiare il pubblico più corretto della stagione nei campionati di Serie A2 e Serie A3 (mentre in SuperLega il corrispettivo è il Premio “Jimmy George”). Il premio è intitolato a Kirk Kilgour, storico pallavolista statunitense arrivato in Italia negli anni ’70 e rimasto tragicamente paralizzato dopo un incidente in palestra nel 1976.

La consegna del premio è avvenuta nel pomeriggio odierno, prima della sfida tra Domotek Volley Reggio Calabria e Brescia. Negli occhi di tutti ci sono ancora i 7000 e più del trionfo promozione dell’anno scorso. L’obiettivo è replicare le stesse emozioni anche in questa stagione.